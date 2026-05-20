HABER
YT: 20.05.2026 17:57
 SG: 20.05.2026 18:00
Mehmet Akif Ersoy hakkındaki iddianame hazır: 65 yıla kadar hapis istemi

Habertürk’ün eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'nitelikli cinsel saldırı (11 kez)', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' ile suçlanıyor.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında düzenlenen iddianamenin İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiğini bildirdi.

Savcılık açıklamada, "Şüpheli Mehmet Akif Ersoy'un 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'nitelikli cinsel saldırı (11 kez)', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından cezalandırılması talep edilmiştir." ifadelerine yer verdi. Ersoy’un 65 yıl 3 aya kadar hapsi isteniyor. Ersoy’un uyuşturucu testi de pozitif çıkmıştı.

İddianamede Ersoy'un suç örgütü lideri olduğu iddia ediliyor. Kadın mağdurlara kokain temin ederek istismar ağına sürüklemekle suçlanıyor.

İddianamede örgüt üyelerinin Ersoy'un nüfuzlu kişilerle irtibatlı olduğunu düşünerek çevrelerindeki kadınları sistemli şekilde örgüt lideri Ersoy ile tanıştırdığı, duygusal yakınlık kurduğu ve çeşitli yöntemlerle ilişkiye yönlendirdiği ifade edildi.

Ne olmuştu?

Habertürk’ün genel yayın yönetmeni olan Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 9 Aralık 2025’te jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.

Operasyon Habertürk'e, Can Holding'e yönelik "vergi kaçakçılığı" ve "dolandırıcılık" soruşturmasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nu (TMSF) el konulmasının ardından geldi.

Ersoy, uyuşturucu madde kullanmak, kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmakla suçlandı. 10 Aralık’ta da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(HA)

İstanbul
mehmet akif ersoy habertürk
