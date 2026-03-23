'Medyanın Geleceği' araştırmasının bulguları çevrimiçi toplantıda sunulacak

SEENPM (Güneydoğu Avrupa Medya Profesyonelleştirme Ağı), Batı Balkanlar ve Türkiye genelinde yürütülen “Medyanın Geleceği” araştırmasının ikinci döngüsünü tanıtmak üzere 26 Mart'ta çevrimiçi bir etkinlik düzenleyecek.

“Bizim Medyamız” (Our Media) projesinin bir parçası olan çalışma, gazetecilik ve medya sektöründeki temel eğilimleri analiz ediyor.

2024 yılı araştırması Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’yi kapsıyor. Medya eğitimi alan öğrenci sayıları, kadınların editoryal pozisyonlardaki temsili, Basın Özgürlüğü Endeksi, kamu finansmanı ve reklam gelirleri gibi konuları inceliyor.

Araştırmanın ikinci aşaması, vatandaşlar, kanaat önderleri ve medya profesyonelleriyle yapılan odak grup görüşmelerine dayanıyor. Bu aşamada, medya ve demokrasiye dair güncel duruma ilişkin bölgesel bakış açıları analiz ediliyor.

Etkinlikte araştırma bulgularının sunumunun ardından gazeteciliğin geleceğine dair bir tartışma gerçekleştirilecek. Konuşmacılar arasında araştırmacılar, medya profesyonelleri ve medya sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alacak.

Açılış konuşmalarını Mediacentar Sarajevo’dan Maida Muminović ve SEENPM’den Tihomir Loza yapacak. Araştırma sonuçlarını ise Makedonya Medya Enstitüsü’nden bölgesel araştırma editörü Vesna Nikodinoska sunacak.

Bizim Medyamız (Our Media)

AB tarafından finanse edilen ve 2023-2025 yıllarını kapsayacak "Bizim Medyamız" (Our Media) projesinin partnerleri arasında IPS İletişim Vakfı/bianet de var.

"Bizim Medyamız: Medya Okuryazarlığının ve Aktivizminin Çoğaltılması, Kutuplaşmanın Önlenmesi ve Diyalogun Teşvik Edilmesi için Sivil Toplum Hareketi" projesi üç yıl sürecek.

Projenin ilk odağı, Balkanlar ve Türkiye'de, STK'lerin, medya profesyonellerinin, genç aktivistlerin ve kamunun; medya özgürlüğünün yanında medyanın gelişimine ve sürdürülebilirliğine dair eğilimler ve zorluklar hakkında kapasite geliştirmelerini sağlamak olacak.

AB tarafından finanse edilen ve 2023 – 2025 yıllarını kapsayacak "Bizim Medyamız" projesinin partnerleri şöyle:

Güney Doğu Avrupa Medya Profesyonelleşmesi Ağı (SEENPM)

Arnavutluk Medya Enstitüsü (Tiran)

Mediacentar Vakfı (Sarajevo)

Kosova Basın Konseyi

Karadağ Medya Enstitüsü (Podgorica)

Makedonya Medya Enstitüsü (Üsküp)

Novi Sad Gazetecilik Okulu (Novi Sad)

Barış Ensitüsü (Ljubljana)

bianet (Türkiye).

"Bizim Medyamız" projesinin IPS İletişim Vakfı/bianet adına araştırmacısı vakfın araştırma koordinatörü Sinem Aydınlı.

Yeni bir sivil toplum hareketi: Bizim Medyamız

Projenin kapsamı

Proje, medyanın sürdürülebilirliğine yönelik ana eğilimleri, riskleri ve fırsatları belirlemek ve medya özgürlüğü ile medya ve bilgi okuryazarlığını (MIL) desteklemek için medya aktivizmi çalışmalarındaki iyi uygulamaları haritalandırabilmeye yönelik bir araştırmayla başlıyor. Araştırma bulguları, medyadaki zorlukları ele alabilmek için medya alanındaki STK'lerin ve diğer paydaşların kapasitelerini güçlendirmek için kullanılacak.

"Bizim Medyamız" kapsamında gazetecilerin, medya kuruluşlarının ve medya kurumlarının kapasitesilerini anlamaya yönelik savunuculuk faaliyetleri yapılacak. Yerel ve ulusal medya ve diğer aktörlerin, medyadaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine yönelik medya aktivizmi çalışmaları yapması teşvik edilecek. Proje kapsamında ayrımcılığa ve cinsiyetçi kalıp yargılara karşı çıkma ve yapılacak çeşitli aktiviteler aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme konusunda genç liderler güçlendirilecek.

Proje, kentsel ve kırsal alanlardaki STK'lere verilen mali destekle, yurttaşların MIL becerilerini geliştirmek, medya özgürlüğü ve bütünlüğünü desteklemek ve propaganda, nefret söylemi ve dezenformasyondan kaynaklanan kutuplaşmaya karşı koymak amacıyla yerel topluluklara ulaşacak.