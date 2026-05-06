KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 06.05.2026 14:49 6 Mayıs 2026 14:49
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.05.2026 14:53 6 Mayıs 2026 14:53
Okuma Okuma:  1 dakika

Marmaris’teki piramit mezar ziyarete açıldı

“MÖ 4. yüzyılın sonlarında inşa edilen Piramit Mezar, Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olan Halikarnas Mozolesi’nin minyatür bir kopyası niteliğindedir.”

BİA Haber Merkezi

Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Halikarnas Mozolesi’nin minyatür bir kopyası niteliğinde olan Diagoras ile eşi Aristomakha’ya ait anıt mezar ziyarete açıldı.

Mimari özellikleri bakımından Türkiye’de günümüze ulaşan tek piramit tipli mezar olma özelliğini taşıyan anıt eserde, Marmaris Ticaret Odası (MTO) tarafından yürütülen koruma ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Turgut Mahallesi’ndeki anıt mezarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde gerçekleştirilen proje kapsamında tarihi miras hem koruma altına alındı hem de turizme kazandırıldı.

Ziyaretçilerin alana erişimini kolaylaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bölgeye 127 ahşap basamak yerleştirildi.

Alan güvenliğinin artırılması için kamera ve fotokapan sistemleri kurulurken, yapılan aydınlatma çalışmalarıyla anıt mezar gece saatlerinde de görülebilir hale getirildi.

“Kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz”

MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, yaptığı açıklamada, “Türkiye'de ayakta kalan tek piramit tipli mezar olma özelliğine sahip bu yapıyı daha erişilebilir hale getirdik,” dedi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Proje Danışmanı ve Amos Kazı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer ise anıtın tarihi önemine dikkati çekerek, şöyle dedi:

“MÖ 4. yüzyılın sonlarında inşa edilen Piramit Mezar, Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olan Halikarnas Mozolesi’nin minyatür bir kopyası niteliğindedir. Diagoras ve eşi Aristomakha adına yaptırılan bu yapı, piramit çatısı ve mezar odasındaki klineleriyle bölgedeki nadir örneklerden biridir. Marmaris’in tarihini aydınlatan bu önemli çalışma artık herkes tarafından ziyaret edilebilecek.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
anıt mezar Marmaris Halikarnas Mozolesi kültürel miras
