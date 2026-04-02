Mahpus Rojhat Babat, sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi

Kırşehir S Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutulan Rojhat Babat, sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi. "Örgüte üye olmak" iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan ve çeşitli gerekçeler ile "Müebbet hapis cezası" verilen Babat, bugün telefon görüşme hakkı olmasına rağmen ailesini aramadı.

Bunun üzerine aile cezaevini arayarak, kendisi hakkında bilgi istedi. Cezaevi, Babat’ın yaşamanı yitirdiğini ancak ne olduğuna ve niçin yaşamını yitirdiğine dair hiçbir bilgi paylaşmadı. Aile, bu durum sonrasında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan’a ulaşarak, durumu iletti.

Nevroz Uysal Aslan, cezaevini arayarak, bilgi istedi. Cezaevi, Babat’ın psikiyatrik sorunlar gerekçesiyle Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildiğini, psikiyatri bölümünde intihar ettiğini ileri sürdü. Duruma tepki gösteren Nevroz Uysal Aslan, Babat’ın ailesinin geçen hafta E- Nabız üzerinden, "Damar yırtılması, acil" kaydına rastladığını, bunun üzerine cezaevini aradığını ancak cezaevinin herhangi bir bilgi vermediğini paylaştı.

"Kabul edilemez bir ihmal"

Nevroz Uysal Aslan, bu durumun gizlenmesi nedeniyle ailenin devreye giremediğini ve Babat’a destek olamadığını belirtti ve şunları söyledi:

"Devletin gözetimi altındaki bir insanın yaşamına ve ölümüne ilişkin böylesine kritik bir süreçte ailenin dışlanması, başlı başına kabul edilemez bir ihmal ve sorumluluk sorunudur. Bu durum, katman katman büyüyen bir sorumluluk zincirini göstermektedir. Bir hafta önce intihar girişiminin aileden saklanması, sağlık durumuna ilişkin şeffaf bilgi verilmemesi, sevk sürecinin aileye bildirilmemesi; bugün ise ölüm haberinin açıklamasız biçimde iletilmesi ve otopsinin aile beklenmeden yapılması; bütünlüklü olarak değerlendirildiğinde cezaevi rejiminin insanı yalnızlaştıran, denetimden kaçıran ve en kırılgan anında desteksiz bırakan yapısını açığa çıkarmaktadır."

"Sorumlular bulunmalı"

Nevroz Uysal Aslan, Babat’ın daha önce gerçekleştiği belirtilen intihar girişiminin neden aileye bildirilmediği, E-Nabız’a yansıyan acil müdahalenin mahiyeti, sevk kararının ne zaman ve hangi gerekçeyle alındığı, hastane sürecinde neler yaşandığı, ölümün kesin nedeni ve otopsinin neden aile beklenmeden yapıldığı derhal açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Nevroz Uysal Aslan, "Devletin gözetimi altındaki bir insanın ölümü karanlıkta bırakılamaz; bu ihmaller zincirinin tüm halkaları açığa çıkarılmalı, sorumlular gecikmeksizin ortaya konulmalıdır" diye konuştu.

Toprağa verildi

Dün gece geç saatlerde ailesi tarafından cenazesi alınarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda bekletildi. Hastana morgundan alınan Babat’ın cenazesi Süphan Mahallesi’nde bulunan aile mezarlığına defnedildi. Törene Babat’ın ailesinin yanı sıra Van TUHAY-DER yönetici ve üyeleri katıldı.

