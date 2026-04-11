Libya Genelkurmay Başkanına suikast iddiası

Ankara'dan havalanan ve Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Haddad'ın da içinde bulunduğu sekiz kişinin öldüğü uçak kazası ile ilgili olarak CHP milletvekili Deniz Yavuzyılmaz suikast olasılığını ifade etti. Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uçağın düşmesi ile ilgili olarak İsrail bağlantısına dikkat çekti.

CHP'li milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda 23 Aralık 2025 tarihinde resmi ziyaret için Ankara'ya gelen Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın Esenboğa havalimanında protokol için kullanılan 1 nolu aprona yanaştığını söyledi. Yavuzyılmaz iddialarını şu şekilde sıraladı.

23 Aralık 2025 tarihinde Ankara’da düşen, Libya Genel Kurmay Başkanını taşıyan uçağın, Esenboğa Havalimanı’ndaki kalkışından 3 saat önce; Park halinde bulunduğu aprona, şüpheli bir İsrail jetinin giriş yaptığını ve 1 saat 41 dakika boyunca orada kaldığını, ardından Tel-Aviv’e hareket ettiğini tespit ettik. İsrail jetinin kalkışından sonra havalanan Libya jeti ise, havalandıktan 15 dakika sonra düştü. Uçaktan kurtulan olmadı.

AKP’ye soruyorum! İki düşman ülke uçağının aynı apronda park ettirilmesi, uluslararası uçuş kurallarına aykırı değil mi? İçinde kim ve ne olduğu belli olmayan İsrail jetinin, Libya Genelkurmay Başkanı'nın jetinin bulunduğu apronda ne işi var? Bu durumu kamuoyundan neden gizliyorsunuz? Olayın gelişimini, kanıtlarıyla birlikte açıklıyoruz:





1) 22 Aralık 2025 – Saat 22.53 Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Haddad’ın da bulunduğu askeri heyeti taşıyan, Malta bayraklı, 9H-DFS Tescil nolu uçak, Esenboğa’ya iniş yapıyor. Yüksek güvenlikli (VIP) yolcular 1 nolu apron’da indiriliyor. Buraya kadar her şey normal görünüyor.





2) Sonrasında garip bir durum yaşanıyor. Normalde üst düzey yabancı devlet yetkililerini taşıyan uçaklar, ana apron olan ve VIP terminaline en yakın durumdaki 1 nolo.lu apronda park ettirilirken; Libya uçağı, havalimanının en uzak köşesine, adeta kör noktadaki 5 nolu aprona yönlendiriliyor. Uçak bu 5 nolu apronda park haline geçiyor. Ardından mürettebat uçaktan ayrılıyor.



3) 23 Aralık 2025 – Saat 17.04 İtalya’dan kalkan, İsrail bayraklı ve 4X-CNA Tescil nolu bir İsrail uçağı, “yakıt ikmali” gerekçesiyle Esenboğa’ya iniş yapıyor. Ve tesadüfe bakın ki… O da aynı 5 nolu aprona yönlendiriliyor. Uçakta kimler var, hangi ekipmanlar var, ne var meçhul.





4) İki uçak bir arada Libya askeri heyetinin jeti ile İsrail jeti 1 saat 41 dakika boyunca aynı apronda, bir arada bekliyor. Bu süre boyunca Libya uçağının mürettebatı oteldeyken, İsrail uçağındakiler ise 5 nolu apronda Libya uçağıyla baş başalar.





5) Uçaklardan birinin üst düzey devlet görevlisi taşıdığı, bu iki düşman ülke uçağının, aynı apronda bir arada park ettirilmesi büyük bir skandaldır. Zira Libya ile İsrail’in diplomatik ilişkisi yok ve Libya İsrail’i devlet olarak da tanımıyor. Libya ve İsrail, teknik ve hukuki olarak birbirine “düşman ülkeler”. Uluslararası uçuş kurallarına göre düşman ülke uçakları bu şekilde park ettirilemez.





6) Saat 18.45 İsrail uçağı 5 nolu aprondan hareket ediyor ve ardından havalanıyor. Varış yeri ise Tel Aviv.





7) Saat 19.30 civarı Libya uçağının mürettebatı kalkış hazırlığı yapmak için uçağa gidiyor. Gittiklerinde uçağın etrafında şüpheli bir durum veya şüpheli bir uçak görmüyorlar. Zira Libya askeri heyeti ve mürettebatı, İsrail uçağıyla hiç karşılaşmıyor.



8) Saat 20.17 Libya uçağı olan bitenden habersiz kalkış yapıyor.





9) Saat 20.32 Havalandıktan 15 dakika sonra uçakla telsiz bağlantısı kesiliyor.





10) Ankara ili sınırları içinde düşen uçaktan kurtulan olmuyor.





Düşen Libya uçağı, İsrail'in sabotajına mı uğradı?



Konuyla ilgili son derece kritik bilgi, belge ve kayıtlara ulaştık.



23 Aralık 2025 tarihinde Ankara'da düşen, Libya Genel Kurmay Başkanını taşıyan uçağın, Esenboğa Havalimanı'ndaki kalkışından 3 saat önce;



Park halinde… pic.twitter.com/AkohF1GgoS — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 10, 2026

Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan iddialar ile ilgili açıklama bekledini ifade etti.

