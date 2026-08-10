ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 10.08.2026 10:58 10 Ağustos 2026 10:58
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.08.2026 11:08 10 Ağustos 2026 11:08
Okuma Okuma:  1 dakika

LGS’de birinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yürüttüğü yerleştirmeye esas birinci nakil süreci tamamlandı. İkinci nakil başvuruları ise 12 Ağustos’a kadar sürecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
LGS’de birinci nakil sonuçları açıklandı
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS kapsamında 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınan yerleştirmeye esas birinci nakil başvurularının sonuçlarını açıkladı.

İlk yerleştirme sonucunda istediği okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, birinci nakil döneminde yeniden tercih yaptı.

MEB’in 2026 yerleştirme takvimine göre birinci nakil sonuçları bugün, 10 Ağustos’ta erişime açıldı.

LGS’de ilk yerleştirme sonuçları açıklandı
LGS’de ilk yerleştirme sonuçları açıklandı
5 Ağustos 2026

İkinci nakil başvuruları başladı

Birinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirmeye esas ikinci nakil süreci de başladı.

Öğrenciler ikinci nakil tercihlerini 12 Ağustos’a kadar yapabilecek. İkinci nakil sonuçları ise 14 Ağustos’ta açıklanacak.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
lgs sınav dönemi Sınav Sonuçları
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git