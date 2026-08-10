LGS’de birinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS kapsamında 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınan yerleştirmeye esas birinci nakil başvurularının sonuçlarını açıkladı.

İlk yerleştirme sonucunda istediği okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, birinci nakil döneminde yeniden tercih yaptı.

MEB’in 2026 yerleştirme takvimine göre birinci nakil sonuçları bugün, 10 Ağustos’ta erişime açıldı.

LGS’de ilk yerleştirme sonuçları açıklandı

İkinci nakil başvuruları başladı

Birinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirmeye esas ikinci nakil süreci de başladı.

Öğrenciler ikinci nakil tercihlerini 12 Ağustos’a kadar yapabilecek. İkinci nakil sonuçları ise 14 Ağustos’ta açıklanacak.

(NÖ)