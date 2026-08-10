LGS’de birinci nakil sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yürüttüğü yerleştirmeye esas birinci nakil süreci tamamlandı. İkinci nakil başvuruları ise 12 Ağustos’a kadar sürecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS kapsamında 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınan yerleştirmeye esas birinci nakil başvurularının sonuçlarını açıkladı.
İlk yerleştirme sonucunda istediği okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, birinci nakil döneminde yeniden tercih yaptı.
MEB’in 2026 yerleştirme takvimine göre birinci nakil sonuçları bugün, 10 Ağustos’ta erişime açıldı.
LGS’de ilk yerleştirme sonuçları açıklandı
5 Ağustos 2026
İkinci nakil başvuruları başladı
Birinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirmeye esas ikinci nakil süreci de başladı.
Öğrenciler ikinci nakil tercihlerini 12 Ağustos’a kadar yapabilecek. İkinci nakil sonuçları ise 14 Ağustos’ta açıklanacak.
(NÖ)
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