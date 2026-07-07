Kürt Sineması Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi ve alınan kararlar açıklandı

Diyarbakır’da 4-5 Temmuz'da gerçekleştirilen Kür Sinaması Çalıştayı'nın sonuç bildirgesine göre Kürt Sineması Çalıştayı'nda, "Kürt Sinemacılar İnisiyatifi"nin kurulduğu belirtildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, çalıştayın sonuç bildirgesine şunlara yer verildi: "Kürt sinemasının koşulları birçok yönüyle değerlendirildi. Mevcut sorunlar detaylı bir şekilde tartışıldı. Çalıştay iki gün boyunca, ortak sorunların tartışılması ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileriyle sürdürüldü. Çalıştayda yürütülen tartışmalar, Kürt sinemasının yalnızca film yapımıyla sınırlı olmadığını; dil, bellek, estetik, kurumsallaşma, eğitim, destek mekanizmaları, üretim, dağıtım, toplumsal cinsiyet eşitliği ve etik ilkelerle birlikte ele alınması gereken çok yönlü bir alan olduğunu ortaya koymuştur."

"Destek mekanizması geliştirilemedi"

Kürt Sinemacılar İnisiyatifi kuruldu

Kürt sinemasının güçlü bir üretim potansiyeline sahip olduğu ancak ortak bir örgütlenmenin olmadığına vurgu yapılan bildirgede, şöyle denildi: "Sinemacılar arasındaki ilişkinin kopukluğu, sürekli üretim mekanizmalarının yetersizliği, sınırlı eğitim olanakları, finansman sorunları, zayıf dağıtım ağları ve ortak bir arşiv ile iletişim altyapısının yokluğu, bu potansiyelin gelişmesini engelleyen başlıca nedenler olarak tespit edildi. Film yapımı, festival, akademi, kolektif ve bireysel üretimler gibi çok önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Fakat hiçbir zaman sürekli, düzenli üretim ve destek mekanizmaları geliştirilememiştir. Bu nedenle, çalıştay tartışmalarında temel sorun olarak birlik ve kurumsallaşma eksikliği tespit edildi; en acil ihtiyaç olarak ise Kürt sinemacılarının bir araya gelerek örgütlenmesi gerekliliği vurgulandı. Kolektif ve demokratik bir biçimde örgütlenmenin gerekliliği, çalıştayın temel çıktılarından biri olarak ortaya konuldu."

İnisiyatifin kurulma amacı nedir?

Kürt Sinemasının Farklı Boyutları: Devletsiz Bir Ulusun Sineması

Kürt Sinemacıları İnisiyatifi'nin kurulma amacı şöyle sıralandı: "Eğitim, fon bulma, dağıtım, arşivleme, telif hakkı, etik politikalar ve yeni teknolojiler gibi işlerin yürütülmesi için komisyonların kurulması kararı alındı. Çalıştayın en önemli sonucu olarak, bu alanda koordinasyonu sağlamak ve çalışmalarını komisyonlar aracılığıyla yürütmek üzere Kürt Sinemacılar İnisiyatifi kuruldu. İnisiyatifin yürütme kurulu, katılımcıların ortak oylamasıyla belirlendi. Belirlenen bu kurul, Kürt sinemasının kurumsal yapısına ilişkin çalışmalara başlayacaktır. Kürt Sinemacıları İnisiyatifi; Kürt sinemasının kolektif belleğini güçlendirmeyi, üretim süreçlerini desteklemeyi, ulusal ve uluslararası dayanışma ağlarını geliştirmeyi, eğitim faaliyetlerini örgütlemeyi, yeni projelerin geliştirilmesini teşvik etmeyi ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ekoloji bilincini temel ilkeler olarak benimseyerek Kürt sinemasının kurumsal geleceğini birlikte kurmayı amaçlamaktadır."

(FY)