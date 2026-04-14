Kot1 Kolektif’ten Yeldeğirmeni’nde bahar şenliği

Kot1 Kolektif, 20 Nisan-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında Yeldeğirmeni Bahar Şenliği ile tiyatrodan müziğe, söyleşilerden atölyelere uzanan disiplinlerarası bir programla baharı karşılıyor.

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi’nde yeni açılan sahne, kolektif bir bilinçle hareket ederek sanatın farklı alanlarında üretmek isteyenleri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Kot1 Kolektif, bir etkinlik mekânı olmanın ötesinde, birlikte üretmenin ve paylaşmanın mümkün olduğu bir buluşma alanı kurmayı amaçlıyor.

20 Nisan’daki açılış partisiyle başlayacak şenlik, bir buluşma ve dayanışma zemini oluşturmayı hedeflerken, aynı akşam gerçekleşecek konserle başlayacak ve bir ay boyunca farklı disiplinlerden sanatçıları seyirciyle Kot1 Kolektif çatısı altında buluşturacak.

Kot1 Kolektif’in üretimi olan Hitler’in Bıyığı yapımı prömiyeriyle öne çıkarken, Bahar Buluşması’nın ilk haftasında İmge Tiyatrosu’na giriş atölyesi Jale Karabekir ve Aylin Vartanyan kolaylaştırıcılığında gerçekleşecek; Kadıköy İmpro doğaçlama tiyatrosu, Yeni Nesil Komedyen Kadınlar stand-up gösterisi ve Tiyatro Füg’ün Yaşam Anksiyetesi ve Şükür oyunu ilk haftanın öne çıkan etkinlikleri arasında yer alıyor.

Detaylı program 20 Nisan Pazartesi

19:00 – Açılış Partisi

20:00–22:00 – Bitmez Seferler Konseri 21 Nisan Salı

20:00–22:00 – Yeni Nesil Komedyen Kadınlar Stand-up 22 Nisan Çarşamba

20:30–22:30 – Yaşam Anksiyetesi ve Şükür (Tiyatro Füg) 24 Nisan Cuma

20:30–22:00 – Üç Günlük Dünyada Muhsin Bey (Yetişkin Kukla) 25 Nisan Cumartesi

17:30–19:30 – Estetik Tavır Atölyesi (Pelin Oruç)

20:00–22:00 – Emre Aydın Stand-up 26 Nisan Pazar

18:00–20:00 – İmge Tiyatrosuna Giriş (Jale Karabekir, Aylin Vartanyan)

20:30–22:30 – Kadıköy İmpro Doğaçlama Tiyatrosu 27 Nisan Pazartesi

19:30 – Kısaft Kısa Film Gösterimi ve Söyleşi 28 Nisan Salı

20:00–22:30 – Hareketten Performansa Atölyesi (Sena Göksu Tabakkent) 29 Nisan Çarşamba

20:30–22:00 – Şerefe Kadınlar (Tiyatro Nari) 30 Nisan Perşembe

20:30–22:00 – Kral Lear’ın Hikâyesi 1 Mayıs Cuma

20:00–21:30 – Nazif Tunç & Kaan Diğdioğlu Konseri 2 Mayıs Cumartesi

17:00–19:00 – Sanat Terapisi (Nurgül Ulu)

20:30–22:00 – Oh Be! En Kötü İlk Buluşmalar 3 Mayıs Pazar

17:00–18:00 – Türkiye’de Yazar Olmak Söyleşisi

20:00–22:00 – Ceyhun Koka Konseri 4 Mayıs Pazartesi

19:30–22:00 – Kısaft Kısa Film Gösterimi ve Söyleşi 5 Mayıs Salı

20:30–21:30 – Hitler’in Bıyığı (Prömiyer) – Kot1 Kolektif 6 Mayıs Çarşamba

20:30–21:30 – Yılmaz Öztutan Konseri 7 Mayıs Perşembe

20:30–21:30 – Bir Delinin Hatıra Defteri (Tiyatro Dairesi) 8 Mayıs Cuma

20:30–22:00 – Günaydın (Tiyatro Mona) 9 Mayıs Cumartesi

17:00–19:00 – Nidal ile Çok Sesli Atölye (Nidal Aras)

20:00 – Canerce Stand-up 10 Mayıs Pazar

12:00–13:00 – Eğlenceli Diyalog Atölyesi (Ezgi)

20:00 – Kadıköy İmpro Doğaçlama Tiyatrosu 11 Mayıs Pazartesi

19:30 – Kısaft Kısa Film Gösterimi ve Söyleşi 12 Mayıs Salı

20:30 – Çok Uzak (TiyatRomans) 13 Mayıs Çarşamba

20:30 – Öfkenin Yakın Geçmişi (Yetişkin Kukla Tiyatrosu) 14 Mayıs Perşembe

20:30 – 1, 2, 3 = Bakhalar (Deney Atölyesi) 15 Mayıs Cuma

20:30 – Kolinizim (Artist Sahne) 16 Mayıs Cumartesi

20:30 – Alpay Erdem Stand-up 17 Mayıs Pazar

16:30–17:30 – Bir Balon Hikâyesi (Çocuk Tiyatrosu)

20:30 – Papaz Kaçtı (Tiyatro Oyunu) 18 Mayıs Pazartesi

19:30 – Kısaft Kısa Film Gösterimi ve Söyleşi 19 Mayıs Salı

20:30 – Hitler’in Bıyığı – Kot1 Kolektif 20 Mayıs Çarşamba

20:30 – Kasia Aynur Şarkı Söyleme Atölyesi ve Konseri 21 Mayıs Perşembe

Akustik İşler Konseri

