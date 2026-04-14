KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 14.04.2026 10:35 14 Nisan 2026 10:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.04.2026 10:38 14 Nisan 2026 10:38
Okuma Okuma:  4 dakika

Kot1 Kolektif’ten Yeldeğirmeni’nde bahar şenliği

20 Nisan’daki açılış partisiyle başlayacak şenlik, bir ay boyunca farklı disiplinlerden sanatçıları seyirciyle Kot1 Kolektif çatısı altında buluşturacak.

BİA Haber Merkezi

Yeldeğirmeni’nde bir sokak, (Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz / bianet)

Kot1 Kolektif, 20 Nisan-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında Yeldeğirmeni Bahar Şenliği ile tiyatrodan müziğe, söyleşilerden atölyelere uzanan disiplinlerarası bir programla baharı karşılıyor.

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi’nde yeni açılan sahne, kolektif bir bilinçle hareket ederek sanatın farklı alanlarında üretmek isteyenleri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Kot1 Kolektif, bir etkinlik mekânı olmanın ötesinde, birlikte üretmenin ve paylaşmanın mümkün olduğu bir buluşma alanı kurmayı amaçlıyor.

20 Nisan’daki açılış partisiyle başlayacak şenlik, bir buluşma ve dayanışma zemini oluşturmayı hedeflerken, aynı akşam gerçekleşecek konserle başlayacak ve bir ay boyunca farklı disiplinlerden sanatçıları seyirciyle Kot1 Kolektif çatısı altında buluşturacak.

Kot1 Kolektif’in üretimi olan Hitler’in Bıyığı yapımı prömiyeriyle öne çıkarken, Bahar Buluşması’nın ilk haftasında İmge Tiyatrosu’na giriş atölyesi Jale Karabekir ve Aylin Vartanyan kolaylaştırıcılığında gerçekleşecek; Kadıköy İmpro doğaçlama tiyatrosu, Yeni Nesil Komedyen Kadınlar stand-up gösterisi ve Tiyatro Füg’ün Yaşam Anksiyetesi ve Şükür oyunu ilk haftanın öne çıkan etkinlikleri arasında yer alıyor.

Detaylı program

20 Nisan Pazartesi
19:00 – Açılış Partisi
20:00–22:00 – Bitmez Seferler Konseri

21 Nisan Salı
20:00–22:00 – Yeni Nesil Komedyen Kadınlar Stand-up

22 Nisan Çarşamba
20:30–22:30 – Yaşam Anksiyetesi ve Şükür (Tiyatro Füg)

24 Nisan Cuma
20:30–22:00 – Üç Günlük Dünyada Muhsin Bey (Yetişkin Kukla)

25 Nisan Cumartesi
17:30–19:30 – Estetik Tavır Atölyesi (Pelin Oruç)
20:00–22:00 – Emre Aydın Stand-up

26 Nisan Pazar
18:00–20:00 – İmge Tiyatrosuna Giriş (Jale Karabekir, Aylin Vartanyan)
20:30–22:30 – Kadıköy İmpro Doğaçlama Tiyatrosu

27 Nisan Pazartesi
19:30 – Kısaft Kısa Film Gösterimi ve Söyleşi

28 Nisan Salı
20:00–22:30 – Hareketten Performansa Atölyesi (Sena Göksu Tabakkent)

29 Nisan Çarşamba
20:30–22:00 – Şerefe Kadınlar (Tiyatro Nari)

30 Nisan Perşembe
20:30–22:00 – Kral Lear’ın Hikâyesi

1 Mayıs Cuma
20:00–21:30 – Nazif Tunç & Kaan Diğdioğlu Konseri

2 Mayıs Cumartesi
17:00–19:00 – Sanat Terapisi (Nurgül Ulu)
20:30–22:00 – Oh Be! En Kötü İlk Buluşmalar

3 Mayıs Pazar
17:00–18:00 – Türkiye’de Yazar Olmak Söyleşisi
20:00–22:00 – Ceyhun Koka Konseri

4 Mayıs Pazartesi
19:30–22:00 – Kısaft Kısa Film Gösterimi ve Söyleşi

5 Mayıs Salı
20:30–21:30 – Hitler’in Bıyığı (Prömiyer) – Kot1 Kolektif

6 Mayıs Çarşamba
20:30–21:30 – Yılmaz Öztutan Konseri

7 Mayıs Perşembe
20:30–21:30 – Bir Delinin Hatıra Defteri (Tiyatro Dairesi)

8 Mayıs Cuma
20:30–22:00 – Günaydın (Tiyatro Mona)

9 Mayıs Cumartesi
17:00–19:00 – Nidal ile Çok Sesli Atölye (Nidal Aras)
20:00 – Canerce Stand-up

10 Mayıs Pazar
12:00–13:00 – Eğlenceli Diyalog Atölyesi (Ezgi)
20:00 – Kadıköy İmpro Doğaçlama Tiyatrosu

11 Mayıs Pazartesi
19:30 – Kısaft Kısa Film Gösterimi ve Söyleşi

12 Mayıs Salı
20:30 – Çok Uzak (TiyatRomans)

13 Mayıs Çarşamba
20:30 – Öfkenin Yakın Geçmişi (Yetişkin Kukla Tiyatrosu)

14 Mayıs Perşembe
20:30 – 1, 2, 3 = Bakhalar (Deney Atölyesi)

15 Mayıs Cuma
20:30 – Kolinizim (Artist Sahne)

16 Mayıs Cumartesi
20:30 – Alpay Erdem Stand-up

17 Mayıs Pazar
16:30–17:30 – Bir Balon Hikâyesi (Çocuk Tiyatrosu)
20:30 – Papaz Kaçtı (Tiyatro Oyunu)

18 Mayıs Pazartesi
19:30 – Kısaft Kısa Film Gösterimi ve Söyleşi

19 Mayıs Salı
20:30 – Hitler’in Bıyığı – Kot1 Kolektif

20 Mayıs Çarşamba
20:30 – Kasia Aynur Şarkı Söyleme Atölyesi ve Konseri

21 Mayıs Perşembe
Akustik İşler Konseri

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
tiyatro yeldeğirmeni Kot1 Kolektif
