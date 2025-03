Kent kent Newroz kutlamaları

Yerine kayyım atanan Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Abdullah Zeydan, “Colemêrg (Hakkari) her zaman bu kutlu mücadelenin öncülüğünü yapmış. Colemêrg halkına çok zulüm ve baskı uyguladılar, çocuklarını katlettiler cezaevlerine koydular ama Colemêrg halkı buna rağmen kutlu mücadeleden geri adım atmadı. Bu Newroz barış ve özgürlük Newrozu’dur. Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan bir barış çağrısında bulundu. Sizlerin verdiği bu mücadele sonucunda Kürt halkı her yerde tanındı. Bu çağrı hepimiz için yeni bir başlangıçtır. Barış ve özgürlük isteyen Kürt halkı olarak bu çağrıya dört bir yandan sarılmamız lazım. Bizler seçimden öncede söyledik eğer bir olursak her şeyi başaracağız. Bizler barışa ve özgürlüğe çok yakınız. Kürtler her yerde mesajını veriyor ve her zaman barışa hazır olduklarını söylüyorlar. Kürtler nasıl bu sürece sahip çıkıyorsa Türkler de sahip çıkmalı” diye konuştu.