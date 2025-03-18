Kent kent Newroz kutlamaları
Bu yılki şiarı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısına atıfla “Rêbertiya Azad Civaka Demokratîk/Özgürlük İçin Demokratik Toplum Newrozu" olan kutlamalar devam ediyor. Bugün yedi ayrı noktada Newroz ateşi yakıldı.
Ağrı, Hakkari, Şırnak Silopi, Mardin Kızıltepe, Diyarbakır Silvan, Siirt ve Kars Digor’da yapılan kutlamalara binlerce insan katıldı.
Mardin Kızıltepe
Mardin Kızıltepe ilçesinde "Rêbertiya Azad Civaka Demokratîk" ve "Özgürlük İçin Demokratik Toplum" şiarıyla Newroz kutlandı. Yurttaşlar, program öncesi kutlamanın yapılacağı Otogar Meydanı'nda bariyerlerin çevresinde toplanmaya başladı. Programın başlamasını halay çekerek sürdüren yurttaşlar, giriş kapılarında yüzlerini sarı, kırmızı, yeşile boyadı.
DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, "Bizler burada barış için mücadele ederken, onlar yanı başımızda halkımızı, kardeşlerimizi, hemşehrilerimizi katlediyorlar. Savunma Bakanı çıkıp, kimsenin süreci sabote etmesine izin vermeyeceğini söylüyor. Ama sabotajı yapan kendileri, kendi çevreleri. Bugün Kürdistan'ın dört bir yanında insanlar öldürülüyor. Biz bu ikiyüzlü siyaseti kabul etmiyoruz. Eğer samimi iseniz bu yaptıklarınıza son verin" dedi.
Ağrı
Ağrı merkezde Newroz yüzlerce kişinin katılımıyla kutlandı.
Burada konuşan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) MYK üyesi Muazzez Orhan, “Newroz özgürlüktür, varlıktır, barıştır. Şimdiden barışı ve demokratik toplumun inşasını kutluyorum. Bugün bu alanda bu Newroz'u kutluyorsak, sizlerin direnişinizin sonucudur. Ağrı direnişleriyle tarih yazmıştır. Bu direnişte en büyük öncülüğü yapanlar da kadınlardır. Newroz, Kürt halkı için zulme karşı direnişin, aydınlık yarınların habercisidir” dedi.
Hakkari
Hakkari’de "Rêbertiya Azad Civaka Demokratîk" ve "Özgürlük İçin Demokratik Toplum Newrozu" şiarlarıyla kentte bulunan Tekser Otogar alanında kutlandı. Binlerce kişi ulusal kıyafetlerle kutlamalara katıldı.
Yerine kayyım atanan Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Abdullah Zeydan, “Colemêrg (Hakkari) her zaman bu kutlu mücadelenin öncülüğünü yapmış. Colemêrg halkına çok zulüm ve baskı uyguladılar, çocuklarını katlettiler cezaevlerine koydular ama Colemêrg halkı buna rağmen kutlu mücadeleden geri adım atmadı. Bu Newroz barış ve özgürlük Newrozu’dur. Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan bir barış çağrısında bulundu. Sizlerin verdiği bu mücadele sonucunda Kürt halkı her yerde tanındı. Bu çağrı hepimiz için yeni bir başlangıçtır. Barış ve özgürlük isteyen Kürt halkı olarak bu çağrıya dört bir yandan sarılmamız lazım. Bizler seçimden öncede söyledik eğer bir olursak her şeyi başaracağız. Bizler barışa ve özgürlüğe çok yakınız. Kürtler her yerde mesajını veriyor ve her zaman barışa hazır olduklarını söylüyorlar. Kürtler nasıl bu sürece sahip çıkıyorsa Türkler de sahip çıkmalı” diye konuştu.
Şırnak Silopi
Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM Parti), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ile Tevgera Jinên Azad (TJA) öncülüğünde, Şırnak'ın Silopi ilçesi Newroz Alanı'nın da kutlama yapıldı. Alanda "Newroz ruhuyla demokratik toplum çağrısına sahip çıkıyoruz, Newroz pîroz be" pankartı açıldı.
Diyarbakır Silvan
Silvan’da Newroz 7’den 70’e yüzlerce kişinin katılımıyla kutlandı. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Eşbaşkanı Mehmet Şirin Gürbüz, “100 yıldır Kürtler üzerinde asimilasyon ve inkar politikaları var. 50 yıldır süren bu mücadele başarıya ulaşmaya yaklaştı. Amed’de 21 Mart’ta gerçekleştirilecek kutlamaya Sayın Abdullah Öcalan’ın mesajını göndermesini istiyoruz. Önderliğin özgür olacağı yarınlar önümüzdedir. Newroz’unuz kutlu olsun” dedi.
Kars Digor
Kars'ın Digor ilçesinde Newroz yüzlerce kişinin katılımıyla kutlandı. DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, “Halkımız, Newrozların özgürce kutlanması için çok büyük bedeller verdi. Bugün 4 parça Kurdistan’da Newroz ateşi yanıyor. Bu ateş, bizleri özgürlüğümüze kavuşturana kadar yanacaktır” dedi.
Siirt Eruh
Siirt'in Eruh ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda Newroz kutlandı. Kutlamaya Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Riha Milletvekili Ömer Öcalan'ın yanı sıra siyasi parti ile sivil toplum örgütü temsilcileri, belediye eşbaşkanları ve çok sayıda yurttaş katıldı.
Kutlamada konuşan Ömer Öcalan, "Bu ilçe tarihi bir ilçemiz, direnmeyi, zulme karşı güçlü durmayı biliyor. Bu ülkelerin Agit'i bu ilçeden çıkmadı mı? Milletimizi savaşa hayran değil, ama bu halk dili, varlığı, iradesi kabul edilmediğinde, ellerinde bir şey kalmayınca elbette güçlü bir şekilde direniyor. Zaman barış, özgürlük zamanı. Sayın Öcalan barışın önünü açtı" dedi.
Kutlamalar 19 Mart'ta Van, Şırnak, Mardin Nusaybin, Urfa Suruç, Bingöl, Muş, Bitlis Tatvan ve Mardin Savur'da devam edecek.
Newroz hangi kentte, ne zaman kutlanacak?
Newroz'da hangi kentte, kim sahne alacak?
(AD)