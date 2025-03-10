Newroz hangi kentte, ne zaman kutlanacak?

Newroz Bayramı, bu yıl en az 89 merkezi yerde kutlanacak. Kutlamaların bu yılki şiarı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısına atıfla “Rêbertiya Azad Civaka Demokratîk/Özgürlük İçin Demokratik Toplum Newrozu" olarak belirlendi.

Kutlamaların startı, 11 Mart'ta Diyarbakır ve İstanbul'da açıklanacak deklarasyonla verilecek. Daha sonra 12 Mart'ta Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ilk Newroz ateşi yakılacak.

13 Mart'ta da PKK lideri Abdullah Öcalan'ın doğduğu Urfa'nın Halfeti ilçesinde Newroz ateşi yakılacak. Aynı gün Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kadınlar öncülüğünde meşaleli ve erbaneli etkinlik yapılacak, İzmir Kadifekale'de de Newroz ateşi yakılacak.

21 Mart'ta sadece Diyarbakır’da Newroz kutlaması yapılacak.

2025 yılı Newroz tarihleri şöyle:

11 Mart: İstanbul ve Diyarbakır'da Newroz deklerasyonu açıklanacak.

12 Mart: Diyarbakır Lice.

13 Mart: Urfa Halfeti, Diyarbakır Sur, İzmir Kadifekale.

14 Mart: Elazığ Karakoçan, Urfa Hilvan.

15 Mart: Mardin Midyat, Diyarbakır Bismil, Şırnak Beytüşşebap, Şırnak Uludere, Urfa Birecik, Urfa Ceylanpınar, Muş Bulanık, Ağrı Diyadin, Hakkâri Şemdinli, Mardin Derik.

17 Mart: Ağrı Patnos, Manisa, Şırnak İdil, Iğdır, Van Erciş, Siirt Kurtalan, Diyarbakır Ergani, Urfa Siverek, Muş Varto, Hakkâri Çukurca, Mardin Mazıdağı.

18 Mart: Diyarbakır Silvan, Urfa Viranşehir, Hakkâri, Şırnak Silopi, Ağrı, Mardin Kızıltepe, Batman Kozluk, Kars Digor, Siirt Eruh, Muş Malazgirt, Urfa Bozova.

19 Mart: Van, Şırnak, Mardin Nusaybin, Urfa Suruç, Bingöl, Muş, Bitlis Tatvan, Mardin Savur.

20 Mart: Urfa, Ardahan, Batman, Siirt, Mardin, Hakkâri Yüksekova, Ağrı Doğubayazıt, Şırnak Cizre, Adıyaman, Dersim, Kars, Erzurum Tekman, Mardin Dargeçit.

Fotoğraf: Diyar Saraçoğlu/ 2024 Diyarbakır Newrozu 21 Mart: Diyarbakır

22 Mart: Antep, Mersin, Kocaeli, İzmir, Osmaniye, Konya Kulu, Çanakkale Gökçeada, Hatay Erzin, Muğla Bodrum, Aydın Ortaklar.