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Yayın Tarihi: 10 Mart 2025 12:23
 ~ Son Güncelleme: 10 Mart 2025 16:30
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Newroz hangi kentte, ne zaman kutlanacak?

Özgürlük İçin Demokratik Toplum Newrozu şiarıyla düzenlenecek kutlamaların programı belli oldu. İlk ateş 12 Mart'ta Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yakılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğrafta sarı kırmız yeşil renklerde elbise giymiş bir çocuk var. Çocuğun Newroz kutlamasında olduğu anlaşılıyor.
2024 İstanbul Newroz'u (Fotoğraflar: Ali Dinç/bianet)

Newroz Bayramı, bu yıl en az 89 merkezi yerde kutlanacak. Kutlamaların bu yılki şiarı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısına atıfla “Rêbertiya Azad Civaka Demokratîk/Özgürlük İçin Demokratik Toplum Newrozu" olarak belirlendi.

Kutlamaların startı, 11 Mart'ta Diyarbakır ve İstanbul'da açıklanacak deklarasyonla verilecek. Daha sonra 12 Mart'ta Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ilk Newroz ateşi yakılacak. 

13 Mart'ta da PKK lideri Abdullah Öcalan'ın doğduğu Urfa'nın Halfeti ilçesinde Newroz ateşi yakılacak. Aynı gün Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kadınlar öncülüğünde meşaleli ve erbaneli etkinlik yapılacak, İzmir Kadifekale'de de Newroz ateşi yakılacak. 

21 Mart'ta sadece Diyarbakır’da Newroz kutlaması yapılacak.

2025 yılı Newroz tarihleri şöyle:

Görseli Büyüt

11 Mart: İstanbul ve Diyarbakır'da Newroz deklerasyonu açıklanacak.

Görseli Büyüt

12 Mart: Diyarbakır Lice.

Görseli Büyüt

13 Mart: Urfa Halfeti, Diyarbakır Sur, İzmir Kadifekale.

Görseli Büyüt

14 Mart: Elazığ Karakoçan, Urfa Hilvan.

Görseli Büyüt

15 Mart: Mardin Midyat,  Diyarbakır Bismil, Şırnak Beytüşşebap, Şırnak Uludere, Urfa Birecik, Urfa Ceylanpınar, Muş Bulanık, Ağrı Diyadin, Hakkâri Şemdinli, Mardin Derik.

Görseli Büyüt

17 Mart: Ağrı Patnos, Manisa, Şırnak İdil, Iğdır, Van Erciş, Siirt Kurtalan, Diyarbakır Ergani, Urfa Siverek, Muş Varto, Hakkâri Çukurca, Mardin Mazıdağı.

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18 Mart: Diyarbakır Silvan, Urfa Viranşehir, Hakkâri, Şırnak Silopi, Ağrı, Mardin Kızıltepe, Batman Kozluk, Kars Digor, Siirt Eruh, Muş Malazgirt, Urfa Bozova.

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19 Mart: Van, Şırnak, Mardin Nusaybin, Urfa Suruç, Bingöl, Muş, Bitlis Tatvan, Mardin Savur.

Görseli Büyüt

20 Mart: Urfa, Ardahan, Batman, Siirt, Mardin, Hakkâri Yüksekova, Ağrı Doğubayazıt, Şırnak Cizre, Adıyaman, Dersim, Kars, Erzurum Tekman, Mardin Dargeçit.

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Diyar Saraçoğlu/ 2024 Diyarbakır Newrozu
Fotoğraf: Diyar Saraçoğlu/ 2024 Diyarbakır Newrozu

21 Mart: Diyarbakır 

Görseli Büyüt

22 Mart: Antep, Mersin, Kocaeli, İzmir, Osmaniye, Konya Kulu, Çanakkale Gökçeada, Hatay Erzin, Muğla Bodrum, Aydın Ortaklar.

Görseli Büyüt

23 Mart: Aydın, Bursa, Denizli, İstanbul, Antalya, Adana, Ankara, Konya, Erzincan, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Artvin Hopa, Hatay İskenderun, Tekirdağ, Malatya, Kırşehir, Maraş Pazarcık, Muğla Datça.

Haber Yeri
İstanbul
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