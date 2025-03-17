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Yayın Tarihi: 17 Mart 2025 11:20
 ~ Son Güncelleme: 17 Mart 2025 11:41
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Newroz'da hangi kentte, kim sahne alacak?

Newroz kutlamalarında hangi kentte, hangi sanatçı sahne alacak belli oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Newroz'da hangi kentte, kim sahne alacak?
Fotoğraf: Medine Mamedoğlu

Newroz kutlamaları 12 Mart’ta Diyarbakır Lice’de yakılan ateşle başladı. Bu yıl en az 89 merkezde yapılacak olan Newroz kutlamalarının şiarları “Rêbertiya Azad Civaka Demokratîk” ve “Özgürlük İçin Demokratik Toplum Newrozu” olarak belirlendi.

Newroz’da sahne alacak sanatçılar da belli oldu:

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Evrim Deniz/ bianet
Fotoğraf: Evrim Deniz/ bianet

17 Mart:

Ağrı Patnos: Hozan Cesim

Manisa: Gölgedekiler

Şırnak İdil: Mizgin Turan

Iğdır: Hivron-Piroz

Van Erciş: Azad Bedran

Siirt Kurtalan: Ömer Arin

Diyarbakır Ergani, Urfa Siverek, Muş Varto, Hakkâri Çukurca, Mardin Mazıdağı.

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Evrim Deniz/ bianet
Fotoğraf: Evrim Deniz/ bianet

18 Mart:

Diyarbakır Silvan: Seyitxan Sevinç

Urfa Viranşehir: Kolektifa Rîtmên Azad

Hakkâri: Azad Bedran

Şırnak Silopi: Murat Demir

Ağrı: Jehrmar

Mardin Kızıltepe: Rezan Şirvan ve Koma Avesta

Batman Kozluk, Kars Digor, Siirt Eruh, Muş Malazgirt, Urfa Bozova.

Görseli Büyüt
Fotoğraf: MA
Fotoğraf: MA

19 Mart:

Van: Rojda ve Arhat

Şırnak: Sorjiyan

Mardin Nusaybin: Kasım Taşdoğan ve Aryen Kom

Urfa Suruç: Kadir Çat 

Bingöl: Özlem Bağlayan

Muş: Bêwar Tekbaş

Bitlis Tatvan: Jin Ma

Mardin Savur.

Görseli Büyüt
Fotoğraf: MA
Fotoğraf: MA

 20 Mart:

Urfa: Hamit Karadeniz ve Hediye Kalkan

Batman: Mehmet Atlı ve Aryen Kom 

Siirt: Şêrzat  

Mardin: Şilan Dora

Hakkâri Yüksekova: Arhat

Ağrı Doğubayazıt: Koma Agirê Zerdeşt

Şırnak Cizre: Kasım Taşdoğan ve Rojda

Adıyaman: Hivda Gökel

Dersim: Peyv Quartet ve Cevdet Bağca

Kars: Kolektîfa Ritmên Azad 

Erzurum Tekman: Deniz Esmer

Mardin Dargeçit, Ardahan.

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Evrim Deniz/ bianet
Fotoğraf: Evrim Deniz/ bianet

21 Mart

Diyarbakır: Kemençe, Ayfer Düzdaş, Grup Avna ve Arhat

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Evrim Deniz/ bianet
Fotoğraf: Evrim Deniz/ bianet

22 MART

Antep: Cevdet Bağca ve Koma Agirê Zerdeşt

Mersin: Nurcan Değirmenci, Hîvron-Piroz

Kocaeli: Nuray Balık

İzmir: Ali Tekbaş ve Şilan Dora

Muğla/Bodrum: Gölgedekiler

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Medine Mamedoğlu
Fotoğraf: Medine Mamedoğlu

23 MART

İstanbul: Kadir Çat ve Praksis

Antalya: Bengin-Rojkar

Adana: Nuray Balık ve Diljen Roni

Ankara: Şêrzat

Konya: Hediye Kalkan

Aydın: Sorjiyan

Bursa: Babetna

Tekirdağ: Baran Bozyel

Hatay/İskenderun: Nurcan Değirmenci

(AD)

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Newroz Diyarbakır Batman siirt Mardin Bingöl
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/haber/newroz-hangi-kentte-ne-zaman-kutlanacak-305282
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