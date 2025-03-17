Newroz'da hangi kentte, kim sahne alacak?
Newroz kutlamaları 12 Mart’ta Diyarbakır Lice’de yakılan ateşle başladı. Bu yıl en az 89 merkezde yapılacak olan Newroz kutlamalarının şiarları “Rêbertiya Azad Civaka Demokratîk” ve “Özgürlük İçin Demokratik Toplum Newrozu” olarak belirlendi.
Newroz’da sahne alacak sanatçılar da belli oldu:
17 Mart:
Ağrı Patnos: Hozan Cesim
Manisa: Gölgedekiler
Şırnak İdil: Mizgin Turan
Iğdır: Hivron-Piroz
Van Erciş: Azad Bedran
Siirt Kurtalan: Ömer Arin
Diyarbakır Ergani, Urfa Siverek, Muş Varto, Hakkâri Çukurca, Mardin Mazıdağı.
18 Mart:
Diyarbakır Silvan: Seyitxan Sevinç
Urfa Viranşehir: Kolektifa Rîtmên Azad
Hakkâri: Azad Bedran
Şırnak Silopi: Murat Demir
Ağrı: Jehrmar
Mardin Kızıltepe: Rezan Şirvan ve Koma Avesta
Batman Kozluk, Kars Digor, Siirt Eruh, Muş Malazgirt, Urfa Bozova.
19 Mart:
Van: Rojda ve Arhat
Şırnak: Sorjiyan
Mardin Nusaybin: Kasım Taşdoğan ve Aryen Kom
Urfa Suruç: Kadir Çat
Bingöl: Özlem Bağlayan
Muş: Bêwar Tekbaş
Bitlis Tatvan: Jin Ma
Mardin Savur.
20 Mart:
Urfa: Hamit Karadeniz ve Hediye Kalkan
Batman: Mehmet Atlı ve Aryen Kom
Siirt: Şêrzat
Mardin: Şilan Dora
Hakkâri Yüksekova: Arhat
Ağrı Doğubayazıt: Koma Agirê Zerdeşt
Şırnak Cizre: Kasım Taşdoğan ve Rojda
Adıyaman: Hivda Gökel
Dersim: Peyv Quartet ve Cevdet Bağca
Kars: Kolektîfa Ritmên Azad
Erzurum Tekman: Deniz Esmer
Mardin Dargeçit, Ardahan.
21 Mart
Diyarbakır: Kemençe, Ayfer Düzdaş, Grup Avna ve Arhat
22 MART
Antep: Cevdet Bağca ve Koma Agirê Zerdeşt
Mersin: Nurcan Değirmenci, Hîvron-Piroz
Kocaeli: Nuray Balık
İzmir: Ali Tekbaş ve Şilan Dora
Muğla/Bodrum: Gölgedekiler
23 MART
İstanbul: Kadir Çat ve Praksis
Antalya: Bengin-Rojkar
Adana: Nuray Balık ve Diljen Roni
Ankara: Şêrzat
Konya: Hediye Kalkan
Aydın: Sorjiyan
Bursa: Babetna
Tekirdağ: Baran Bozyel
Hatay/İskenderun: Nurcan Değirmenci
(AD)