Newroz'da hangi kentte, kim sahne alacak?

Newroz kutlamaları 12 Mart’ta Diyarbakır Lice’de yakılan ateşle başladı. Bu yıl en az 89 merkezde yapılacak olan Newroz kutlamalarının şiarları “Rêbertiya Azad Civaka Demokratîk” ve “Özgürlük İçin Demokratik Toplum Newrozu” olarak belirlendi.

Newroz’da sahne alacak sanatçılar da belli oldu:

Fotoğraf: Evrim Deniz/ bianet 17 Mart: Ağrı Patnos: Hozan Cesim Manisa: Gölgedekiler Şırnak İdil: Mizgin Turan Iğdır: Hivron-Piroz Van Erciş: Azad Bedran Siirt Kurtalan: Ömer Arin Diyarbakır Ergani, Urfa Siverek, Muş Varto, Hakkâri Çukurca, Mardin Mazıdağı.

Fotoğraf: Evrim Deniz/ bianet 18 Mart: Diyarbakır Silvan: Seyitxan Sevinç Urfa Viranşehir: Kolektifa Rîtmên Azad Hakkâri: Azad Bedran Şırnak Silopi: Murat Demir Ağrı: Jehrmar Mardin Kızıltepe: Rezan Şirvan ve Koma Avesta Batman Kozluk, Kars Digor, Siirt Eruh, Muş Malazgirt, Urfa Bozova.

Fotoğraf: MA 19 Mart: Van: Rojda ve Arhat Şırnak: Sorjiyan Mardin Nusaybin: Kasım Taşdoğan ve Aryen Kom Urfa Suruç: Kadir Çat Bingöl: Özlem Bağlayan Muş: Bêwar Tekbaş Bitlis Tatvan: Jin Ma Mardin Savur.

Fotoğraf: MA 20 Mart: Urfa: Hamit Karadeniz ve Hediye Kalkan Batman: Mehmet Atlı ve Aryen Kom Siirt: Şêrzat Mardin: Şilan Dora Hakkâri Yüksekova: Arhat Ağrı Doğubayazıt: Koma Agirê Zerdeşt Şırnak Cizre: Kasım Taşdoğan ve Rojda Adıyaman: Hivda Gökel Dersim: Peyv Quartet ve Cevdet Bağca Kars: Kolektîfa Ritmên Azad Erzurum Tekman: Deniz Esmer Mardin Dargeçit, Ardahan.

Fotoğraf: Evrim Deniz/ bianet 21 Mart Diyarbakır: Kemençe, Ayfer Düzdaş, Grup Avna ve Arhat

Fotoğraf: Evrim Deniz/ bianet 22 MART Antep: Cevdet Bağca ve Koma Agirê Zerdeşt Mersin: Nurcan Değirmenci, Hîvron-Piroz Kocaeli: Nuray Balık İzmir: Ali Tekbaş ve Şilan Dora Muğla/Bodrum: Gölgedekiler