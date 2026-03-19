Kemal Kurkut'un annesi: Oğlumun hayalleri vardı, katledenlerin cezalandırılmasını istiyorum

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi 23 yaşındaki Kemal Kurkut, 21 Mart 2017’de Diyarbakır’daki Newroz kutlamalarına katılmak isterken polis tarafından vurularak öldürüldü.

Kemal Kurkut’u vurmakla yargılanan polise ceza yok

Olayın hemen ardından dönemin Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Kemal Kurkut’un “canlı bomba” olduğu yönünde açıklama yaptı. Ancak olay anında çekilen fotoğraflar, bu iddiayla çelişen görüntüleri ortaya koydu.

Gazeteci Abdurrahman Gök’ün çektiği karelerde, Kurkut’un çıplak haldeyken vurulduğu görüldü. Bu görüntüler, olayın seyrine ilişkin tartışmaları değiştirdi.

10 Ekim Katliamı’nın tanığı

Adıyaman’da dört çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelen Kurkut, küçük yaşta babasını kaybetti. Ailesinin verdiği bilgilere göre, ağabeyi Ercan Kurkut’un 2008 yılında siyasi faaliyetler nedeniyle tutuklanması da yaşamını etkileyen gelişmelerden biri oldu.

Kurkut, 10 Ekim 2015’te Ankara’da düzenlenen Barış Mitingi’ne katılmak üzere yola çıktı ve burada gerçekleşen IŞİD saldırısından sağ kurtuldu. Bu saldırının etkisini uzun süre taşıdığı ifade edildi.

Ölüm anı fotoğraflarla belgelendi

İki yıl sonra 2017’de “Mutlaka Kazanacağız” sloganıyla kutlanan Diyarbakır Newroz’una katılmak için trenle yola çıkan Kurkut, Newroz sabahı Evrim Alataş Caddesi üzerinde kurulu ilk arama noktasına geldi.

Buradan Newroz alanına giriş yapmak istedi. Ancak arama noktasında polislerin engelliyle karşılaşan Kurkut, daha sonra polislerden Yakup Şenocak tarafından vurularak öldürüldü. Bu esnada yaşananlara tanıklık eden ve çektiği fotoğraf kareleriyle katliamı anbean belgeleyen gazeteci Abdurrahman Gök, valiliğin “canlı bomba” açıklamasını geçeği yansıtmadığını ortaya çıkardı.

Yargılama süreci

Olayın ardından başlatılan soruşturmada polisler Yakup Şenocak ve Onur Mete gözaltına alındı. Onur Mete serbest bırakılırken, Yakup Şenocak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şenocak hakkında yaklaşık 9 ay sonra “olası kastla insan öldürmek” suçlamasıyla dava açıldı ve Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama başladı.

Yargılama sürecinde alınan bilirkişi raporlarında çelişkili değerlendirmeler yer aldı. Bir raporda Kurkut’un doğrudan hedef alınarak vurulduğu belirtilirken, daha sonraki raporlarda “yerden seken mermi” iddiası öne çıktı.

Karar ve istinaf süreci

17 Kasım 2020’de görülen karar duruşmasında mahkeme, sanık polis hakkında “delil yetersizliği” gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Karar, Diyarbakır Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından 2022 yılında bozuldu. İstinaf, polisin silah kullanma yetkisinin yeterince tartışılmadığını belirtti.

Yeniden görülen davada ise 17 Ocak 2023’te mahkeme, sanık hakkında “kanun hükmünü yerine getirdiği” gerekçesiyle “ceza verilmesine yer olmadığına” hükmetti.

"Oğlumun hayalleri yarım kaldı"

Kemal Kurkut’un annesi Secan Kurkut, Mezopotamya Ajansı’ndan Ömer Akın’a konuştu.

Kemal Kurkut’un katledilmesinin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen acısının hala ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirten annesi Secan Kurkut, “Oğlum ne yapmıştı? Sadece Newroz’a katıldı” dedi.

Evlat acısını hala yüreğinde yaşayan anne Secan Kurkut, “Oğlum küçük yaşlarda yetim kaldı. Onu büyüttük, sonra onu katlettiler. Oğlumun hiçbir suçu yoktu. Hayalleri vardı. Sanatçı olacaktı. Sokaklarda müzik yapacaktı. Oğlumun hayalleri yarım kaldı” diye konuştu.

Gerçeğin saklandığını ve oğlunun suçlu gibi gösterilmeye çalışıldığını ifade eden Secan Kurkut, “Allah Abdurrahman’dan razı olsun. O gerçeği bütün dünyaya gösterdi. Oğlum suçsuz yere katledildi, ama sorumluları ceza almadı. Bu bizi çok yaraladı. Oğlumu katledenlerin cezalarını almasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Artık gençler katledilmesin” diye çağrıda bulunan anne Secan Kurkut, “Yeni bir süreç var. İnşallah barış olur. Artık kimse ölmesin. Anneler ağlamasın” diye ekledi.

