Kayyım yönetimindeki Halfeti Belediyesine operasyon: AKP'li eski başkan dahil 49 gözaltı

Urfa’nın Halfeti ilçesinde belediyeye yönelik düzenlenen sabah operasyonunda, aralarında eski AKP’li Belediye Başkanı Şeref Albayrak’ın da bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı.
Operasyon; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleştirildi.
EGM: 51 kişiye soruşturma
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), konuya ilişkin sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:
Üç dönemdir iktidarda
Halfeti Belediyesi son üç dönemdir iktidar elinde bulunuyor. Şeref Albayrak, 2017-2019 arasında Halfeti Belediyesi'ni kayyım olarak yönetmiş, 2019-2024 arasında AKP'den belediye başkanı seçilmişti.
Albayrak, son seçimlerde yeniden aday olsa da DEM Parti adayı Mehmet Karayılan karşısında kaybetti. Belediye 4 Kasım 2024'te tekrar kayyım atanarak DEM Parti yönetiminden alındı.
Bakan sinyali vermişti
Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki gün önce CNN Türk canlı yayınında muhalefet partilerine yönelik operasyonlarla ilgili eleştirilere yanıt vermişti. Gürlek, yayında şu ifadeleri kullanmıştı:
"AKP’li belediyelere operasyon yapılmamış olması yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Bizim için parti önemli değildir. AKP-CHP, başka parti de olabilir. Savcılık, partilere göre hareket etmez"
(AB)