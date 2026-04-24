Kayyım yönetimindeki Halfeti Belediyesine operasyon: AKP'li eski başkan dahil 49 gözaltı

Urfa’nın Halfeti ilçesinde belediyeye yönelik düzenlenen sabah operasyonunda, aralarında eski AKP’li Belediye Başkanı Şeref Albayrak’ın da bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKANLARI HAKKINDAKİ BERAAT KARARLARI DEM Parti'li Tiryaki: Kayyım ayıbından geri dönülmeli

Operasyon; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleştirildi.

EGM: 51 kişiye soruşturma

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), konuya ilişkin sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Halfeti Belediyesi ’nde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin olarak; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan ön inceleme raporu, MASAK analizleri ve Vergi Denetim Kurulu raporları doğrultusunda yapılan incelemeler neticesinde; 28’i kamu görevlisi olmak üzere toplam 51 şüpheli şahsa yönelik işlem başlatılmış olup, 49 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli süreç çok yönlü olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Üç dönemdir iktidarda

Halfeti Belediyesi son üç dönemdir iktidar elinde bulunuyor. Şeref Albayrak, 2017-2019 arasında Halfeti Belediyesi'ni kayyım olarak yönetmiş, 2019-2024 arasında AKP'den belediye başkanı seçilmişti.

Albayrak, son seçimlerde yeniden aday olsa da DEM Parti adayı Mehmet Karayılan karşısında kaybetti. Belediye 4 Kasım 2024'te tekrar kayyım atanarak DEM Parti yönetiminden alındı.

Bakan sinyali vermişti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki gün önce CNN Türk canlı yayınında muhalefet partilerine yönelik operasyonlarla ilgili eleştirilere yanıt vermişti. Gürlek, yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

"AKP’li belediyelere operasyon yapılmamış olması yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Bizim için parti önemli değildir. AKP-CHP, başka parti de olabilir. Savcılık, partilere göre hareket etmez"

(AB)