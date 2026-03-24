Kaya petrolü projelerinin yarattığı tahribat Meclis gündeminde

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Diyarbakır ve çevresinde genişletilen kaya petrolü ve gazı faaliyetlerinin tüm etkilerinin araştırılması için TBMM’ye önerge sundu.

Eren, bu faaliyetlerin çevresel, toplumsal, ekonomik ve sağlık üzerindeki etkilerinin incelenmesini, zararların tespit edilmesini ve sorumlular hakkında işlem başlatılmasını istedi.

Kaya petrolü, teknik olarak "shale oil" olarak bilinir ve kayaların gözeneklerinde sıkışmış halde bulunan petrol anlamına gelir. Geleneksel petrol yataklarından farklı olarak, kaya formasyonlarının içinde sıkışmış ve kolayca akmayan bir şekilde bulunur.

Önerge gerekçesinde, Bismil’de yaklaşık 600 bin, Çınar ve Mazıdağı’nda 450 bin dönüm olmak üzere toplam 1 milyon dönümü aşkın alanın bu faaliyetlerden etkilendiği; Batman, Mardin, Şırnak ve Siirt’i kapsayan bölgelerde ruhsat sürelerinin uzatıldığı ve yeni sahalar açıldığı belirtildi.

Gerekçede ayrıca, son 5 yılda yaklaşık 350 bin dönüm tarım arazisinin kaybedildiği vurgulandı.