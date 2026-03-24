EKOLOJİ
YT: Yayın Tarihi: 24.03.2026 12:00 24 Mart 2026 12:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.03.2026 12:00 24 Mart 2026 12:00
Okuma Okuma:  2 dakika

Kaya petrolü projelerinin yarattığı tahribat Meclis gündeminde

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, kentteki ekolojik yıkımlara dair bir araştırma ve dört soru önergesi sundu.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Diyarbakır ve çevresinde genişletilen kaya petrolü ve gazı faaliyetlerinin tüm etkilerinin araştırılması için TBMM’ye önerge sundu.

Eren, bu faaliyetlerin çevresel, toplumsal, ekonomik ve sağlık üzerindeki etkilerinin incelenmesini, zararların tespit edilmesini ve sorumlular hakkında işlem başlatılmasını istedi.

Kaya petrolü, teknik olarak “shale oil” olarak bilinir ve kayaların gözeneklerinde sıkışmış halde bulunan petrol anlamına gelir. Geleneksel petrol yataklarından farklı olarak, kaya formasyonlarının içinde sıkışmış ve kolayca akmayan bir şekilde bulunur.

Önerge gerekçesinde, Bismil’de yaklaşık 600 bin, Çınar ve Mazıdağı’nda 450 bin dönüm olmak üzere toplam 1 milyon dönümü aşkın alanın bu faaliyetlerden etkilendiği; Batman, Mardin, Şırnak ve Siirt’i kapsayan bölgelerde ruhsat sürelerinin uzatıldığı ve yeni sahalar açıldığı belirtildi.

Gerekçede ayrıca, son 5 yılda yaklaşık 350 bin dönüm tarım arazisinin kaybedildiği vurgulandı.

“Düzenli ölçümler yapılmakta mıdır?”

Eren, araştırma önergesinin yanı sıra Sağlık, Tarım ve Orman, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarına da soru önergeleri yöneltti.

Eren’in bu bağlamda Bakan Murat Kurum’un yanıtlamasını talep ettiği sorulardan öne çıkanlar şöyle:

  • Diyarbakır ve çevresindeki projeler için kaç adet “ÇED gerekli değildir” kararı verilmiştir?
  • Kaya petrolü ve gazı faaliyetlerinin bulunduğu bölgelerde hava, su ve toprak kalitesine ilişkin düzenli ölçümler yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa bu veriler kamuoyuyla paylaşılmakta mıdır?
  • Hidrolik kırma sonrası ortaya çıkan kimyasal atıkların bertarafı nasıl sağlanmaktadır? Bu atıkların depolanması ve taşınması hangi standartlara göre yapılmaktadır?
  • Yer altından çıkarılan ve ağır metaller içeren atık akışkanların çevreye karışmasını önlemek için hangi teknik önlemler alınmaktadır?
  • Yerel halkın bu projelere ilişkin bilgilendirilmesi ve karar alma süreçlerine katılımı nasıl sağlanmaktadır?
  • Bu faaliyetler nedeniyle zarar gören ekosistemlerin rehabilitasyonu için hazırlanmış bir plan var mıdır?

(TY)

kaya petrolü soru önergesi araştırma önergesi Serhat Eren dem parti Diyarbakır Ekokırım petrol
