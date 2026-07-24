Kapıkule’de kaçak hayvan taşımacılığı: Beş Pomeranian yavrusu bulundu
Kimlik, kayıt ve sağlık belgeleri bulunmayan köpekler bakımevine teslim edildi.
Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısı’nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ile Gümrük Muhafaza ekiplerinin koordineli çalışması kapsamında bazı araçlarda arama yapıldı.
Aramada, bir aracın arka koltuğunun altındaki bölmeye gizlenmiş Pomeranian cinsi beş yavru köpek bulundu.
Kapıkule’de hayvan kaçakçılığı: Altı Pomeranian yavrusu koruma altına alındı
30 Haziran 2026
Hayvan satış ilânı sitelerinde 2026 itibarıyla Pomeranian cinsi yavru köpekler yaklaşık 20 bin ila 80 bin TL arasında alıcı buluyor. Söz konusu ticaret, hayvanların “meta” olarak görülmesini teşvik ederken insan eliyle üretim, kaçakçılık ile kötü yaşam koşullarını besleyerek ciddi hayvan hakları ihlâllerine neden oluyor.
Kimlik, kayıt ve sağlık belgeleri bulunmayan köpekler hayvan bakımevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, sorumlular hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulandı. (TY)
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