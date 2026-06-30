Kapıkule’de hayvan kaçakçılığı: Altı Pomeranian yavrusu koruma altına alındı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda Türkiye’ye yasa dışı yollarla getirilmeye çalışılan, piyasa değeri 472 bin 680 TL olarak belirtilen altı Pomeranian cinsi köpek yavrusunu tespit etti.

Bu kapsamda, Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir araç risk analizi sonucunda şüpheli bulunarak X-ray taramasına yönlendirildi.

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Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesinin ardından Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri araçta ayrıntılı arama yaptı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, arama sonucu bulunan köpek yavruları koruma altına alınırken, olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. (TY)