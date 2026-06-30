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YT: Yayın Tarihi: 30.06.2026 15:55 30 Haziran 2026 15:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.06.2026 15:59 30 Haziran 2026 15:59
Okuma Okuma:  1 dakika

Kapıkule’de hayvan kaçakçılığı: Altı Pomeranian yavrusu koruma altına alındı

Piyasa değeri 472 bin 680 TL olan hayvanları Türkiye’ye yasa dışı yollarla getirmeye çalışanlar hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kapıkule’de hayvan kaçakçılığı: Altı Pomeranian yavrusu koruma altına alındı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda Türkiye’ye yasa dışı yollarla getirilmeye çalışılan, piyasa değeri 472 bin 680 TL olarak belirtilen altı Pomeranian cinsi köpek yavrusunu tespit etti.

Bu kapsamda, Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir araç risk analizi sonucunda şüpheli bulunarak X-ray taramasına yönlendirildi.

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Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesinin ardından Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri araçta ayrıntılı arama yaptı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, arama sonucu bulunan köpek yavruları koruma altına alınırken, olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
yasadışı hayvan kaçakçılığı cins köpekler edirne ticaret bakanlığı
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