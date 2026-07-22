kaosgl1.org’un haberine göre, NATO Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve 25 Haziran’da tutuklanan Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar tahliye edildi.

Tahliye edilenler arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Memiş, Umut-Sen Sözcüsü Burcu Arıkan ve TEMA gönüllüleri de bulunuyor. Tahliye edilenlerin yargılanmalarına tutuksuz devam edilecek.

Ne olmuştu?

Yıldız Tar, NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen operasyonlarda 23 Haziran’da gözaltına alındı. 25 Haziran’da “silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla tutuklanarak Ankara Sincan Cezaevi’ne gönderildi.

İfade işlemlerinde Tar’a NATO’ya ilişkin herhangi bir soru yöneltilmedi. Bunun yerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından yapılan “Aile Yılı Değil Mücadele Yılı” başlıklı söyleşiyi sosyal medya hesaplarından neden paylaştığı soruldu. Tar ise ifadesinde, “Aile Yılı uygulamalarına dair çeşitli haber, röportaj, söyleşi ve yazılarım mevcuttur. Bunların hepsi gazeteci olarak mesleğimin gereği ve ifade özgürlüğü kapsamındadır” dedi.

Tar ayrıca, “Gazeteci olarak bırakın terör suçlarını, herhangi bir şiddet olayını övmem, teşvik etmem olamaz. Ben mensubu olduğum LGBTİ+ topluluğunun temel hak ve özgürlükleri ve bu topluluğa karşı önyargıyı kırmak için gazetecilik ve yazarlık yapıyorum. Açıklamalarımda eleştirel olarak ifade özgürlüğünü kullandım” ifadelerini kullandı.