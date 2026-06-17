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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 17.06.2026 12:29 17 Haziran 2026 12:29
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.06.2026 12:39 17 Haziran 2026 12:39
Okuma Okuma:  1 dakika

DİNLEME ÖNERİSİ

Kadınların 15–16 Haziran Direnişi podcastte

Podcastte 15–16 Haziran Direnişi'nin görünmez kadın emekçilerine, fabrikalardaki üretimin ardından evde “ikinci vardiyasını” sürdüren kadınların gündelik emeğine de yer veriliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kadınların 15–16 Haziran Direnişi podcastte
Görsel: Sosyal Medya

Kadın İşçi Dergisi'nin hazırladığı podcast serisinde, kadın emeğinin tarihsel mücadelesi farklı örnekler üzerinden ele alınıyor.

Podcast'i buradan dinleyebilirsiniz.

Detaylı bilgileri buradan okuyabilirsiniz.

Bölüm, Didem Gençtürk’ün seslendirmesiyle dinleyiciye sunuluyor.

Podcastte, 1908’de Uşak’taki kadın işçilerin “tarak yağması” eyleminden, 1970’lerin ikinci yarısında Bank-Sen’li kadınların ebeveyn izni mücadelesine, Selanik’te sendika delege seçimlerinde erkek sendikacılara karşı direnen kadınlardan Emine Aslan’ın DESA Direnişi’ne kadar uzanan bir emek tarihi aktarılıyor.

Ayrıca 15–16 Haziran Ayaklanması’nın görünmez kadın emekçilerine, fabrikalardaki üretimin ardından evde “ikinci vardiyasını” sürdüren kadınların gündelik emeğine de yer veriliyor.

Kadın İşçi Dergisi'nin hazırladığı Kadın Emeği Almanağı, ücretli ve ücretsiz kadın emeğinin sürekliliğini, direnişini ve kolektif hafızasını bölüm bölüm sesli bir arşive dönüştürüyor.

Bu kayıtlar, kadın emeğinin görünmezleştirilmesine karşı bir hafıza çalışması, bir arşiv ve aynı zamanda bir çağrı niteliği taşıyor.

Yayında yer alan metinlerin yazarları Necla Akgökçe ve Feryal Saygılıgil olurken, katkıda bulunanlar arasında Fatma Betül Kocaaslan, Zeynep Uçar, Seval Öztürk, Sare Öztürk ve Serap Güre yer alıyor. Seslendirmeyi ise Didem Gençtürk üstleniyor.

Bir işçi sınıfı kazanımı olarak 15-16 Haziran
15-16 HAZİRAN BÜYÜK İŞÇİ İSYANI - I
Bir işçi sınıfı kazanımı olarak 15-16 Haziran
15 Haziran 2022

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
15-16 haziran 15-16 Haziran Direnişi
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ilgili haberler
İşçi Direnişine Dışkı Döken TÜSİAD Başkanı İstifa Etti
4 Haziran 2014
/haber/isci-direnisine-diski-doken-tusiad-baskani-istifa-etti-156182
38. Yıldönümünde 15-16 Haziran İşçi Direnişi ve Dev-Genç
16 Haziran 2008
/yazi/38-yildonumunde-15-16-haziran-isci-direnisi-ve-dev-genc-107676
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