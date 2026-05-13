İstismar edilen köpek Lucy davasında faile alt sınırdan ceza

Pendik’te Cihat Koçhan’ın 21 Haziran 2025’te köpek Lucy’yi yaşadığı evin bahçesinden kaçırarak cinsel saldırıda bulunmasına ilişkin davanın üçüncü duruşmasında dün (12 Mayıs) karar çıktı.

Duruşmada dinlenen tanıklardan biri, sabah saat 05.00 sularında balkonda bulunduğu sırada Koçhan’ın konutunun önündeki bahçede Lucy’ye cinsel saldırıda bulunduğunu net biçimde gördüğünü ve olayı kayıt altına aldığını söyledi.

Mahkeme de deliller doğrultusunda cinsel saldırının gerçekleştiği kanaatine vardı.

“Karar, adaleti tesis etmekten uzak”

Avukatlar, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etse de mahkeme, Koçhan’a 1 yıl 3 ay hapis cezası ile 600 gün adli para cezası verilmesine hükmetti.

Hayvan odaklı hak haberciliği yapan Patidio’nun aktardığına göre, adli para cezasının karşılığı 60 bin TL olarak belirlendi.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden avukat Sena Şengün, kararın adaleti tesis etmekten uzak olduğunu ifade etti. (TY)