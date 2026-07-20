“İstanbul’da görülen büyük çekirgeler istilacı değil, öldürmeyin”

İstanbul’un özellikle Silivri, Çatalca ve Arnavutköy gibi tarım alanlarının yoğun olduğu ilçelerinde görülen büyük çekirgeler paniğe neden olsa da uzmanlara göre bu çekirgeler istilacı bir tür değil ve hastalık taşımıyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Başkanı Dr. Ergün Bacak, sosyal medyada paylaşılan çekirgelerin büyük bölümünün beyaz yüzlü çalı çekirgesi (decticus albifrons albifrons) olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı’na konuşan Bacak, türün 5-6 santimetre uzunluğa ulaşabildiğine işaret ederek “İri yapısı, uzun antenleri ve güçlü bacakları nedeniyle insanların dikkatini çekiyor. Bu tür istila yapan bir çekirge değil. Herkesin evine belki bir ya da iki birey giriyor. Sosyal medyanın da etkisiyle çok yoğun bir çekirge istilası varmış gibi bir algı oluşuyor ancak durum bu değil,” dedi.

Bacak, söz konusu çekirgelerin çöl çekirgeleri gibi tarım alanlarına büyük zarar veren türlerle karıştırılmaması gerektiğinin altını çizerek, “İnsanlara zarar veren, hastalık taşıyan ya da tarım ürünlerini yok eden bir tür değil. Ekosisteme katkı sağlayan canlılardan biri,” dedi.

Esenyurt çekirge istilası altında…

Araştırmalarımıza göre balkanlar üzerinden gelen uzun boylu çekirgeler 30. katlarda bile görülmeye başlandı. Hemen hemen yer Esenyurtlunun son 2-3 günde karşılaştığı çekirgeler Türkiye’nin geneline yayılmış durumda. İsimleri ise istilacı… pic.twitter.com/W6sEMOFiiM — Esenyurtsondakika (@esenyurtsondk) July 19, 2026

Evlere besin için değil, ışığa yöneldiği için giriyor

Bacak, şehirleşmenin doğal yaşam alanlarını daraltmasıyla insan ve yaban hayatının karşılaşmalarının arttığını belirterek, tarım ve doğal alanların yerleşimlerle iç içe geçtiği bölgelerde bu tür karşılaşmaların daha fazla yaşandığını kaydetti.

Hayvanların yaşam alanlarını kaybedince yakın bölgelere yöneldiğini belirten Bacak, “Bu çekirge gece aktif olan bir tür. Normalde yıldızlar ve ay ışığını takip ederek hareket ediyor. Evlerdeki yapay ışıklar da onları kendine çekiyor. Evlere girmesinin nedeni besin araması değil, ışığa yönelmesi,” değerlendirmesinde bulundu.

Yoğunluk birkaç hafta içinde sona erecek

İnsanların çekirgelerle karşılaştığında panik yapmaması gerektiğinin altını çizen Bacak, çekirgenin çıplak elle tutulmaması gerektiğini de ifade etti.

Bacak, “Yanlış tutulduğunda kendini savunmak amacıyla ısırabilir. Bu yetişkinler için ciddi bir sorun oluşturmaz ancak çocukların elini acıtabilir. En doğrusu bir kavanoz ya da plastik kap yardımıyla yakalayıp en yakın yeşil alana bırakmak,” uyarısında bulundu.

Görülen yoğunluğun geçici olduğuna işaret eden Bacak, sıcaklıkların artmasıyla erişkin bireylerin ortaya çıktığını söyledi.

Bacak, bu tür canlıların doğal yaşamın bir parçası olduğunu ve gereksiz yere öldürülmemesi gerektiğini sözlerine ekledi. (TY)