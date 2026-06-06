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YT: Yayın Tarihi: 06.06.2026 10:17 6 Haziran 2026 10:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.06.2026 10:21 6 Haziran 2026 10:21
Okuma Okuma:  1 dakika

İstanbul'da ormanlara girişler yasaklandı

Kararın, orman yangınlarının önlenmesi ve doğal alanların korunması amacıyla alındığı belirtilirken, denetimlerin ilgili kurumlar tarafından sıklaştırılacağı açıklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul'da ormanlara girişler yasaklandı
Fotoğraf:AA

İstanbul Valiliği, yaz aylarında artan yangın riskine karşı yeni tedbirler aldı. Valilik kararıyla, 8 Haziran-15 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelindeki ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Aynı dönemde ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılmasına da izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, mangal, tüp, semaver, nargile ve benzeri nedenlerle ateş yakılması yasak kapsamına alındı. Ayrıca orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişkili bölgelerde anız yakılması ile bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği amacıyla ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması da yasaklandı.

Kararın, orman yangınlarının önlenmesi ve doğal alanların korunması amacıyla alındığı belirtilirken, denetimlerin ilgili kurumlar tarafından sıklaştırılacağı açıklandı.

Piknik alanları kapsam dışında

Valilik açıklamasında, İstanbul genelinde belirlenmiş piknik ve mesire alanları, korular, parklar, tabiat parkları ve ekoturizm alanlarında vatandaşların piknik, yürüyüş ve spor faaliyetlerini sürdürebileceği belirtildi.

Açıklamada, bu alanlarda herhangi bir kısıtlama bulunmadığı vurgulanarak, vatandaşlardan yangın riskine karşı gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

Yetkililer, yasak kararına uymayanlar hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari ve adli işlem uygulanacağını bildirdi.

Haber Yeri
İstanbul
ormanlık alanlar İstanbul Kuzey ormanları İstanbul Valiliği
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