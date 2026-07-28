İstanbul'da Kürt esnafa ırkçı saldırı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan meydanda pilav dükkanı olan Nuh ve Abdurrahman Yıldız, saldırıların ardından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, 14 Temmuz'da Adem Yıldız, esnaflarla yaşanan gerginlik sırasında olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınarak, 6 gün sonra serbest bırakıldı.

Nuh Yıldız, “21 Temmuz'da karşı taraf bizimle diyalog kurmaya çalıştı. ‘Bir tatsız olay oldu. Olayın büyümesini istemiyoruz. Biz esnafız, arkadaşız. Gelin buraya, oturup anlaşalım’ dediler. Üç kişi görüşmeye gittik. Gerekirse özür dileyecektik. Ancak dükkanı açar açmaz üzerimize yürüdüler. Hakaret ederek dövmeye, darp etmeye çalıştılar, dükkanımızın tabelasını kırdılar. Kavgayı bitirmeye çalıştık. Önce dayım Abdurrahman Yıldız’a vurdular, dayımın da yüzü platinli. Daha fazla vurmasınlar diye karşılık vermedik kendimizi korumaya çalıştık” dedi.

Irkçı grubun sopalı saldırısına uğradıklarını vurgulayan Yıldız, saldırı sonucunda kolunun iki yerden kırıldığını şu sözlerle anlattı:

“Yaklaşık 30, 35 dakikaya bizi döverek, sürüklediler. Saldırgan grup, ‘Sizi koruyan devletin…’ ve ‘Kürtleri koruyan devletin…’ gibi küfürler ettiler. Yüksek sesle bağırarak, küfür ve hakaretler ettiler. Etnik kimliğimize doğrudan küfürler edildi. Kin ve nefretle saldırdılar. Yaklaşık 35 dakika sonra polisler geldi. Polisler geldiği zaman da sadece bizi gözaltına aldılar. Ben de o zaman kolumun kırıldığını bilmiyordum. Ayağımın yaralandığının farkında değildim. Olduğum yerden kalkamadım kırılan ve yaralanan yerlerimi öyle fark ettim. Ben 4 gün Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kaldım. Ardından İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildim. Kolumdan ameliyat olmam gerekecek, kalp krizi riskim var."

Tehditlerine devam ettiğini dile getiren Yıldız, şunları söyledi:

“Şu anda bize dükkanı kapatmamızı ve o mahalleye gelmememizi söylüyorlar. Şu anda da bize, birileri üzerinden mesaj gönderiyorlar ve ‘Kesinlikle hiçbir zaman buraya uğramayacaklar’ diyorlar. Biz onlardan şikayetçi olduk. Bunun için de gidip ifademizi geri almamız için tehdit ediyorlar. Ancak o zaman sizi ‘affederiz’ diyorlar. Başka bir yerde bulunan bir dükkanımız daha var. Orayı da kapatmamız için bizi tehdit ediyorlar. Hala tehdit edilmeye devam ediyoruz. Bizi dövenler bütün kamera kayıtlarında görünüyor. O saldırgan 70 kişi polis kaydında var. Fakat 70 kişinin içerisinden 4 kişiyi almışlar. Onlar da tutuklandı mı, tutuklanmadı mı bilmiyoruz. Haberimiz yok. Bizi darp edenler aynı zaman da bizi gasp edip paramızı da aldılar. Orada beni çektiler, arabanın altına yatırdılar. Cebimdeki parayı çekip aldılar” diye konuştu. Yıldız, saldırganların cezalandırılmasını talep ederek, “Bizim başımıza geldi ama başkalarının başına gelmesini istemiyoruz. Bize yapılanlar cezasız kalmasın."