HABER
YT: Yayın Tarihi: 15.03.2026 11:12 15 Mart 2026 11:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.03.2026 11:18 15 Mart 2026 11:18
Okuma Okuma:  1 dakika

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden 'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt

İsrail Başbakanlık Ofisi, "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda" açıklamasını yaptı. İran Devrim Muhafızları ise, "Netanyahu'nun hayatta olması durumunda onu takip edip öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden 'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'ın füze saldırısında yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Netanyahu'nun 13 Mart'ta çevrim içi katıldığı bir basın toplantısında, İsrail genelinde verilen saldırı alarmı sesinin, toplantının yapıldığı yerde duyulmaması ve ardından yapay zeka ürünü olduğu öne sürülen bazı videoların sosyal medyada yayılması, söz konusu iddialara dayanak gösterildi.

Görüntülerde Netanyahu'nun 6 parmağı varmış gibi görünmesi videonun yapay zeka ürünü olduğu tartışmalarını başlattı.

İsrail yalanladı

AA'ya açıklama yapan İsrail Başbakanlık Ofisi, sosyal medyada artan "Netanyahu'nun öldürüldüğü" iddialarına ilişkin, "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda" ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızlarından yeni açıklama

İran Devrim Muhafızları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı.

Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızlarının Gerçek Vaat-4 operasyonlarının 52. dalgasına ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, "Netanyahu'nun hayatta olması durumunda onu takip edip öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

Devrim Muhafızlarının 52. dalga saldırılarında ağır füzelerle Tel Aviv'in sanayi bölgelerini hedef aldığı vurgulanan açıklamada, Erbil el-Harir Hava Üssü, Kuveyt'teki Ali el-Salem ve Camp Arifjan üslerindeki sanayi bölümleri ile ABD güçlerinin toplandığı merkezlere füze ve İHA'larla saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
binyamin netanyahu İsrail devrim muhafızları İran
