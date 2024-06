İnci Eviner 2024 Çizim Bienali’nde

İnci Eviner’in "Korkma Sana Bir Şey Olmaz" başlıklı desen çalışması, Drawing Room tarafından Londra’da düzenlenen 2024 Çizim Bienali’nde yer alıyor.

Bienalde, dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıların yaklaşık 300 çizimi yer alıyor. Karmaşık sorunları ele almak üzere çizimi bir ortam olarak kullanarak mevcut küresel meseleleri odağına alan bienal, 3 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilir.

Bu yılki Bienal, 2024'teki çağdaş çizimin canlı bir nabzının tutulmasının yanı sıra Drawing Room'a önümüzdeki iki yıllık faaliyetlerine finansman sağlamak için bir bağış toplama etkinliği olarak da hayata geçiyor.

İnci Eviner bienale katıldığı deseniyle ilgili olarak şunları söylüyor:

"Beni kenara çektiler, nefesim tükenene kadar göğsüme bastırdılar, itip yazmamı istediler. Gördüm! Çok kişilikliydiler, hep beraber yere eğildiler. Aniden biri bağırmaya başladı, hepimiz bir anda geçmişimizi unuttuk. Başladık ilk bulduğumuz hayvanı emzirmeye. Şaşkınlığımız geçtikten sonra, içimizden en şair olanı elimi tuttu, 'Korkma sana bir şey olmaz!' dedi. Oysa şair yalan söylemeye gelmiş."

İnci Eviner kimdir?

1956'da Ankara'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümünden mezun oldu, doktora derecesini aynı üniversiteden aldı. 2019’da 58. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nda Türkiye’yi temsil etti.

VENEDİK BİENALİ TÜRKİYE PAVYONU İnci Eviner'den "Biz, Başka Yerde"

İnci Eviner’in desen ve videodan performansa, kolektif pratiklere uzanan eserler bütünü, kaynağını desenden alan çokkatmanlı işlerden oluşur. Sanatçı, özellikle kadın bedeni üzerinde iktidar ve temsil politikalarını ele aldığı işlerinde öznelliğin nasıl kurulduğunu inceler.

2016’da İstanbul Modern Sanat Müzesinde kapsamlı bir retrospektifi gerçekleşti. Eviner’in kişisel sergileri arasında Drawing Center, New York (2015); Espace Chatelain, Brüksel (2013); Musée d’Art Paris (2011); Whitechapel Gallery, Londra (2009); MAC/VAL ve Vitry-sur-Seine (2009) sergileri bulunuyor. Katıldığı karma sergiler ve bienaller ise British Museum, Londra (2019-2020); Hayward Gallery, Southbank Center, Londra (2018-2019); Liverpool Bienali (2018); Q21 Exhibition Space, Museums Quartier Wien (2018); Gwangju Bienali (2018); Municipal Museum of Jena (2018) ve 13. İstanbul Bienali’dir (2013). 2017’de Sharjah Bienali ödülüne layık görüldü. Aralarında Rauschenberg Foundation, Florida (2017); SAM Art Projects (2010) ve Leube, Salzburg’un (2005) bulunduğu birçok misafir sanatçı programına davet edildi. Eviner’in Deutsche Bank Collection, Centre Pompidou Paris, İstanbul Modern Sanat Müzesi, Guggenheim New York ve TBA21 Vienna gibi önemli uluslararası koleksiyonlarda eserleri bulunuyor.

Sanatçı İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.(AÖ)