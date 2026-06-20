İmralı Cezaevi’nden bir tanıklık: Zeki Bayhan’ın yeni kitabı yayımlandı

İmralı Cezaevi’ndeki mahpuslardan ve İmralı Sekretaryasından yazar Zeki Bayhan’ın yeni kitabı ‘Kapatılmışların Dünyasından-Yüzleşmeler, Sesler, Algılar’ Dipnot Yayınları etiketi ile okurları buluştu.

Kitap, İmralı Cezaevi'nde yaşananları, tutuklu bir yazarın kaleminden sosyolojik ve psikolojik boyutlarıyla ele alan yakın tarihli bir eserdir. Kitap, hapishane sistemini yalnızca bir ceza alanı değil, insan iradesini çözmeye çalışan bir mekanizma olarak sorgular.

Eser, insan olmanın ve insan kalmanın o ince çizgisine odaklanarak, kapatılan mekanların iç dünyasını okuyucuya aktarmayı amaçlıyor.

Kitaptan bir bölümü buradan okuyabilirsiniz.

Yayınevi kitabı şöyle anlatıyor:

“İnsan olmak ile insan kalmak arasındaki o ince, çoğu zaman görünmez çizgi nerede başlar, nerede kırılır? Bu kitap, tam da bu sorunun izini sürüyor.

Hapishane… Yalnızca dört duvar, demir kapılar ve kilitlerden ibaret bir mekân değil; insanın kendiyle, iktidarla, toplumla ve en çok da insanlığıyla yüzleştiği bir sınav alanı. Bu çalışma, hapishaneyi bir “ceza kurumu” olarak değil, insanı çözmeye, dağıtmaya ve yeniden biçimlendirmeye çalışan bir sistem olarak ele alıyor. Ama asıl odağı, bu sistemin içindeki insan: düşünen, direnen, çözülen, yeniden kurulan insan.

Tarihten günümüze kapatılma pratiklerini, egemenlik ilişkilerini ve tecrit mekanizmalarını sorgulayan kitap okuru sadece dışarıdaki bir gözlemci olarak bırakmıyor. Aksine, hapishaneyi toplumun aynası olarak önümüze koyuyor ve kaçınılmaz soruyu soruyor: Orada olanla bizim aramızdaki mesafe ne kadar gerçek?”

Künye Yazar: Zeki Bayhan

Zeki Bayhan Alt Başlık: Yüzleşmeler, Sesler, Algılar

Yüzleşmeler, Sesler, Algılar Yayınevi: Dipnot Yayınları

Dipnot Yayınları Sayfa Sayısı: 400 sayfa

Zeki Bayhan hakkında 1998’de tutuklandığından beri (27 yıldır) cezaevinde. Abdullah Öcalan’ın etrafındaki sekreterya / danışma çevresi içinde. ‘Barış ve demokratik toplum süreci’nde İmralı’ya getirilmişti. Yazar kimliğiyle de tanınıyor. Demokratik Ekolojik, Cinsiyet Özgürlükçü Paradigma (Belge, 2011), 21. Yüzyıl Özgürlük İdeolojisi: Demokratik Sosyalizm (Belge, 2015) ve Soykırımcı Ulus-Devlet Paradigmasından Çıkış: Demokratik Ulus (Belge, 2016), Sıfıra Yükselmek (Aram Yayınevi 2019) yazarın yayımlanan kitapları. 1967’da Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde doğdu.

(EMK)