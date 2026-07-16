İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişi hakkında gözaltı kararı
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş ile MED Yapım'ın sahibi Fatih Aksoy da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında tanınmış isimlere yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.
PROF. DR. YASEMİN GİRİTLİ İNCEOĞLU ANLATTI
Uyuşturucu operasyonlarında gazetecilik: Nasıl yazılırsa yanlış anlatı oluşmaz?
15 Haziran 2026
Operasyon kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş ile MED Yapım'ın sahibi Fatih Aksoy da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
(EMK)
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