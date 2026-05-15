BİANET'E GELENLER – MAYIS 2026
İletişim Yayınları'ndan 11 yeni kitap
Şehrin Kara Çocukları
Şehrin Kara Çocukları, Ankara’nın arka sokaklarında geçen hikâyeleri odağına alan bir roman. Kitapta yoksulluk, suç, şiddet ve dışlanmışlık içinde yaşayan çocukların, kadınların ve kimsesizlerin hayatları anlatılıyor. Anlatı, özellikle Altındağ, Çinçin ve Yenidoğan gibi mahallelerin atmosferi üzerinden ilerliyor.
Roman, yeraltı dünyasıyla gündelik hayatın iç içe geçtiği bir şehir portresi çizerken, sokak yaşamının yarattığı sert ilişkileri ve çıkışsızlık duygusunu merkeze alıyor.
Yusuf Aslantaş
Yusuf Arslantaş, 1988’de Ankara’nın Altındağ ilçesinde doğdu. Çocukluk ve gençlik yıllarını Yenidoğan semtinde geçirdi. Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Bir dönem şiir etkinlikleri düzenledi ve kamu kurumlarında çalıştı. Şehrin Kara Çocukları, yazarın ilk kitabı olarak yayımlandı. Arslantaş, 2024 yılında yaşamını yitirdi.
Kitap adı: Şehrin Kara Çocukları
Alt başlık: Badline
İlk baskı: Mayıs 2026
Sayfa sayısı: 125
Editör: Duygu Çayırcıoğlu
Kapak tasarımı: Suat Aysu
Cumhuriyet Güzelleri
Cumhuriyet’in Güzelleri, Türkiye’de 1929-1933 yılları arasında düzenlenen ilk güzellik yarışmalarını erken Cumhuriyet döneminin modernleşme politikaları bağlamında inceliyor. Kitap, güzellik yarışmalarını yalnızca popüler kültür olayı olarak değil; kadınlık, milliyetçilik, beden politikaları ve “asri kadın” idealinin inşasıyla ilişkili bir alan olarak ele alıyor.
Işıl Kandolu, arşiv belgeleri ve dönem basınından hareketle, Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği yarışmaların yeni rejimin toplumsal ve kültürel dönüşüm hedefleriyle nasıl ilişkilendirildiğini tartışıyor. Kitapta, yarışmaların kamuoyundaki yankıları, kadınların bu sürece yaklaşımları ve dönemin kadınlık anlayışı da inceleniyor.
Çalışma, erken Cumhuriyet dönemindeki kadın politikaları, modernleşme tartışmaları ve bedenin siyasal temsili üzerine bir inceleme sunuyor.
Işık Kandolu
Işıl Kandolu, 1975’te Balıkesir’de doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tarih eğitimi aldı, yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi programında tamamladı. Alternatif tarih eğitimi üzerine çalışmalar yaptı ve çeşitli kolektif kitap projelerinde yer aldı. Halen Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’nde tarih öğretmeni olarak çalışıyor.
Kitap adı: Cumhuriyet’in Güzelleri
Alt başlık: 1929-1933 Arası Güzellik Yarışmalarında Milli İdeoloji ve Asri Kadın
İlk baskı: Mayıs 2026
Sayfa sayısı: 272
Editör: Melike Işık
Kapak tasarımı: Suat Aysu
Uygulama: Hüsnü Abbas
Batıyı seyretmek
Batı’yı Seyretmek, Cumhuriyet’in ilk yıllarından 1960’lara kadar Avrupa ve Kuzey Amerika’ya giden Türkiyeli yazar, gazeteci ve aydınların seyahat notlarını odağına alan bir çalışma. Kitap, Batı’ya dair gözlemler üzerinden modernleşme, kültürel karşılaşma ve “Batı” algısının nasıl kurulduğunu inceleyen metinleri bir araya getiriyor.
Derlemede, farklı dönemlerde yazılmış seyahatnameler aracılığıyla Türkiye’den Batı’ya bakışın değişimi, gündelik hayat gözlemleri ve dönemin düşünsel atmosferi ele alınıyor. Çalışma, seyahat yazılarını yalnızca gezi anlatıları olarak değil, aynı zamanda toplumsal ve siyasal dönüşümün izlerini taşıyan belgeler olarak değerlendiriyor.
Tanıl Bora, siyaset, milliyetçilik, futbol ve kültür tarihi alanlarında çalışmalarıyla tanınan yazar ve editör.
Aylin Özman, siyasal düşünce ve modern Türkiye tarihi üzerine çalışıyor.
Kadir Dede ise yakın dönem Türkiye tarihi ve kültürel çalışmalar alanında araştırmalar yürütüyor.
Alt başlık: Avrupa ve Amerika Seyahatnameleri
İlk baskı: Mayıs 2026
Sayfa sayısı: 424
Editör: Tanıl Bora
Kapak tasarımı: Suat Aysu
Radikalleşen Türkiye
Radikalleşen Türkiye 1960-1980, Türkiye’de 1960’lardan 12 Eylül 1980 darbesine uzanan dönemde yaşanan siyasal ve toplumsal dönüşümü ele alıyor. Kitapta öğrenci hareketleri, işçi mücadeleleri, sol örgütlenmeler ve dönemin siyasal kutuplaşması tarihsel bir çerçevede inceleniyor.
Çalışma, yalnızca siyasal örgütleri değil; dönemin gündelik yaşamını, gençlik kültürünü, üniversiteleri ve sokak hareketlerini de odağına alıyor. Aynı zamanda sağ ve sol hareketler arasındaki gerilim, devletin güvenlik politikaları ve artan siyasal şiddet ortamı da ele alınan başlıklar arasında yer alıyor.
Kitap, 1960-1980 arasındaki dönemi Türkiye’nin toplumsal ve siyasal yapısındaki kırılmalar üzerinden değerlendiren bir inceleme sunuyor.
Vefa Saygın Öğütle
Sosyoloji eğitiminin ardından tarihsel sosyoloji, politik şiddet, bilim sosyolojisi, toplumsal sınıflar ve Marksizm üzerine çalışmalar yürüttü. Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora yaptı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde doçent olarak çalıştıktan sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapmaya başladı. Politik şiddet, toplumsal sınıflar ve bilim sosyolojisi alanlarında yayımlanmış kitap ve derlemeleri bulunuyor. STRATA dergisinin kurucu genel yayın yönetmenleri arasında yer alıyor.
Güney Çeğin
Tarih ve sosyoloji alanlarında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı; doktorasını sosyoloji alanında yaptı. Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Çalışmaları Bourdieu sosyolojisi, tarihsel sosyoloji, politik şiddet, toplumsal sınıflar ve anarşizm üzerine yoğunlaşıyor. Politik şiddet ve devlet-toplum ilişkileri üzerine çeşitli kitap ve derlemelerde yer aldı. STRATA dergisinin kurucularından biri.
Alt başlık: 1960-1980 Arasında Sol Hareketler ve Siyasal Dönüşüm
İlk baskı: Mayıs 2026
Sayfa sayısı: 368
Editör: Tanıl Bora
Kapak tasarımı: Suat Aysu
Siyasal Düşünceler Tarihi
Siyasal Düşünceler Tarihi, Antik Çağ’dan modern döneme uzanan siyasal düşünce geleneğini farklı düşünürler ve akımlar üzerinden inceleyen bir çalışma. Kitapta devlet, iktidar, özgürlük, yurttaşlık, demokrasi ve eşitlik gibi temel siyasal kavramların tarihsel gelişimi ele alınıyor.
Eserde, Platon ve Aristoteles’ten başlayarak Niccolò Machiavelli, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx ve çağdaş siyaset teorisyenlerine uzanan geniş bir düşünsel hat takip ediliyor.
Kitap, siyasal düşüncenin yalnızca teorik bir alan değil, aynı zamanda tarihsel çatışmalar, toplumsal dönüşümler ve iktidar mücadeleleriyle şekillenen bir süreç olduğunu tartışıyor.
H. Bahadır Türk
1979’da Adana’da doğdu. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde doktora eğitimi aldı.
Birikim, Toplum ve Bilim, Journal of Political Ideologies, Nationalism and Ethnic Politics, New Perspectives on Turkey ve Middle Eastern Studies gibi dergi ve derlemelerde yazıları yayımlandı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor.
İletişim Yayınları’ndan çıkan kitapları arasında Şirket ve Parti - Genç Parti ve “Yeni Siyaset” (2008), Çoban ve Kral - Siyasetnamelerde İdeal Yönetici İmgesi (2012), Hayali Kahramanlar Hakiki Erkekler (2013), Muktedir - Türk Sağ Geleneği ve Recep Tayyip Erdoğan (2014), AKP-101 (2024) ve Siyasal Düşünceler Tarihi (2026) bulunuyor.
Alt başlık: Eski Yunan’dan Modern Çağa
İlk baskı: Mayıs 2026
Sayfa sayısı: 640
Editör: Tanıl Bora
Kapak tasarımı: Suat Aysu
Sahadaki Kimlik: Amedspor
Amed Sportif Faaliyetler üzerinden futbol, kimlik, siyaset ve taraftarlık ilişkisini inceleyen bir çalışma. Kitapta Amedspor’un Türkiye futbolundaki yeri, kulübün karşılaştığı tartışmalar ve Kürt kimliği etrafında şekillenen toplumsal ve siyasal tartışmalar ele alınıyor.
Çalışma, yalnızca bir futbol kulübünün hikâyesine değil; tribün kültürü, medya söylemi, federasyon politikaları ve spor alanındaki ayrımcılık tartışmalarına da odaklanıyor. Kitapta ayrıca taraftar deneyimleri ve kulübün yerel/toplumsal karşılığı üzerine değerlendirmeler yer alıyor.
Eser, futbolu toplumsal kimlikler ve siyasal gerilimlerle birlikte ele alan bir inceleme sunuyor.
Vahap Coşkun
1973 Diyarbakır doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır’da tamamladı. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “İnsan Hakları ve Liberalizm” başlıklı teziyle yüksek lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Ulus-Devletin Dönüşümü ve Meşruluk Sorunu” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. Birçok gazete ve dergide insan hakları ve demokrasi sorunları, Türkiye siyaseti ve Kürt meselesi hakkında çok sayıda makalesi yayımlandı. Sıkı bir Trabzonspor ve Real Madrid taraftarıdır. Akademik çalışmalarını Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde sürdürmektedir.
Alt başlık: Futbol, Kimlik ve Aidiyet Üzerine Bir İnceleme
İlk baskı: Mayıs 2026
Sayfa sayısı: 216
Editör: Tanıl Bora
Kapak tasarımı: Suat Aysu
Dekabristler
1825 yılında Çarlık Rusyası’nda gerçekleşen Dekabrist Ayaklanması’nı ve bu hareketin Rus siyasal düşüncesindeki etkilerini ele alan bir inceleme. Kitap, Çar I. Nikolay yönetimine karşı anayasal düzen ve siyasal reform talebiyle ortaya çıkan subay hareketinin tarihsel arka planını inceliyor.
Çalışmada, Napolyon Savaşları sonrası Rusya’da oluşan siyasal atmosfer, Avrupa’daki liberal düşüncelerin etkisi ve aristokrat kökenli subayların örgütlenme süreçleri ele alınıyor. Ayaklanmanın bastırılması, sürgünler ve sonraki kuşak devrimci hareketler üzerindeki etkileri de kitapta yer verilen başlıklar arasında bulunuyor.
Eser, Dekabrist hareketini yalnızca bir darbe girişimi olarak değil, Rusya’daki modern siyasal muhalefetin erken örneklerinden biri olarak değerlendiren bir çerçeve sunuyor.
Lev Tolstoy
Savaş ve Barış ve Anna Karenina gibi eserleriyle tanınan Rus romancı ve düşünür. Romanlarında aristokrasi, savaş, ahlak, inanç ve toplumsal dönüşüm temalarını işledi.
Alt başlık: 1825 Rusya Ayaklanması ve İlk Devrimci Kuşak
İlk baskı: Mayıs 2026
Sayfa sayısı: 352
Çeviren: Varol Tümer
Editör: Tanıl Bora
Kapak tasarımı: Suat Aysu
Sınır Koymak
Klinik psikolog Krystal Mazzola Wood’un kişisel sınırlar üzerine hazırladığı bir çalışma. Kitapta beden, ruh sağlığı, cinsellik, para, zaman ve ilişkiler gibi alanlarda sınırların gündelik yaşam üzerindeki etkisi ele alınıyor.
Eserde, sağlıklı ve sağlıksız sınırlar arasındaki farklar, sınır koyma becerisinin nasıl geliştiği ve kişisel değerlerle ilişkisi tartışılıyor. Aile içinde, iş yaşamında ve arkadaşlık ilişkilerinde sınırların ne tür işlevler gördüğü de örnekler ve pratik alıştırmalar eşliğinde inceleniyor.
Kitap ayrıca sınır koymanın özgün benlik, güven duygusu ve kişisel mutlulukla ilişkisine odaklanıyor.
Krystal Mazzola Wood
Arizona Üniversitesi’nde toplumsal cinsiyet araştırmaları ve cinsellik alanlarında eğitim aldı. Oregon Üniversitesi’nin çift ve aile terapisi programını tamamlayan Wood, eşbağımlılık, sağlık psikolojisi ve travma alanlarında çalışıyor.
Alt başlık: Kendinizi Korumanın, İlişkilerinizi Güçlendirmenin ve İstediğiniz Hayatı Yaşamanın Yolları
İlk baskı: Mayıs 2026
Sayfa sayısı: 248
Çeviren: Aksu Bora
Editör: Bahar Siber
Kapak tasarımı: Suat Aysu
Hep Beraber Çalalım Bir İstanbul Havası
İstanbul eğlence hayatı ve müzik kültürü üzerine bir çalışma. Kitapta, geç Osmanlı döneminden Cumhuriyet yıllarına uzanan süreçte İstanbul’un müzikli eğlence dünyası ele alınıyor.
Çalışma; gazinolar, tavernalar, meyhaneler ve farklı eğlence mekânları etrafında şekillenen müzik kültürüne odaklanırken, şehirde bir arada yaşayan toplulukların müzikal ilişkilerini de inceliyor. Kitapta ayrıca İstanbul’un çokkültürlü yapısının eğlence hayatına ve müzik üretimine etkileri tartışılıyor.
Çağlar Fidan
1994’te doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. Hep Beraber Çalalım Bir İstanbul Havası adıyla 2026’da İletişim Yayınları tarafından kitaplaştırılan “Osmanlı İstanbulu’nda Kahvehanenin Müziği ve Sosyal Topoğrafyası” başlıklı tez çalışmasını İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. Tarihçi Reşad Ekrem Koçu’nun kült eseri İstanbul Ansiklopedisi’nin müzikal içeriğini derleyip “İstanbul Ansiklopedisi’nin Müziği” başlıklı bir konser serisi düzenledi. İlk müzik albümü Intra Muros Istanbul, Suriçi İstanbulu’nun çeşitli karakterleri ve mekânlarına referansta bulunur ve Osmanlı dönemine ait müzikler sunar. 2016 yılından beri TRT İstanbul Radyosu’nda ses sanatçısı kadrosunda görev yapan Fidan, kanun çalar.
Alt başlık: İstanbul Eğlence Hayatında Müzik ve Çokkültürlülük
İlk baskı: Mayıs 2026
Sayfa sayısı: 328
Editör: Tanıl Bora
Kapak tasarımı: Suat Aysu
Kartezyen Prens, Descartes ve Siyaset
Utku Özmakas, René Descartes’ın düşüncesini siyaset felsefesi bağlamında ele alıyor. Çalışma, Ulus Baker’in Descartes üzerine ortaya attığı sorulardan hareketle, filozofun metinlerinde siyasal bir iz sürmeye odaklanıyor.
Kitapta Descartes’ın epistemolojisi ile siyasal düşüncesi arasındaki ilişki; adalet anlayışı, ahlâk kavrayışı, matematik yaklaşımı ve Prenses Elizabeth ile yaptığı mektuplaşmalar üzerinden tartışılıyor. Özmakas, Descartes’ın “şüphe” kavramını sistematik hale getirişini incelerken, filozofun yaşadığı dönemin siyasal çatışmalarıyla ilişkisini de değerlendiriyor.
Çalışma, Descartes felsefesini yalnızca bilgi kuramı açısından değil, modern siyasal düşünceyle bağlantıları üzerinden okumayı öneriyor.
Utku Özmakas
1986, Bergama doğumlu. Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamladı. Yazarları arasında Jacques Rancière, Nancy Fraser, Simon Critchley, Terry Eagleton ve Thomas Hobbes gibi filozofların da bulunduğu kırka yakın kitap çevirmiştir. Daha önce Hacettepe Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi’nde çalıştı; şu anda Düzce Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde doçent olarak görev yapmaktadır. Kitapları: Şiirimizde Milenyum Kuşağı (Pan, 2008), Şiir İçin Paralaks (160. Kilometre, 2013), Biyopolitika: İktidar ve Direniş (İletişim, 2018), Prens: Machiavelli’nin Muazzam Muamması (İletişim, 2019) ve Kartezyen Prens (ilk baskı: Zoom Kitap, 2022).
Alt Başlık: Descartes ve Siyaset
119 sayfa
1. baskı - Mayıs 2026
EditörAybars Yanık
Kapak Tasarımı: Utku Lomlu
Kapak: Suat Aysu
Churchill
Winston Churchill’in yaşamını ve siyasi kariyerini konu alan bir biyografi çalışması. Kitapta Churchill’in özellikle Second World War sırasındaki rolü, siyasi kariyerindeki kırılmalar ve kamuoyundaki tartışmalı konumu ele alınıyor.
Sebastian Haffner, Churchill’in yalnızca savaş dönemi liderliğine değil; askerlik yıllarına, muhafazakâr ve liberal siyaset arasındaki geçişlerine, anti-komünist yaklaşımına ve yazarlığına da odaklanıyor. Kitapta ayrıca Churchill’in tarih ve savaş tarihi üzerine kaleme aldığı eserler ile Nobel Edebiyat Ödülü almasına da değiniliyor.
Çalışma, Churchill’in siyasi kariyerini ve kişiliğini, 20. yüzyıl Avrupa siyasetinin dönüşümü içinde değerlendiren bir biyografi sunuyor.
Sebastian Haffner
1907’de Berlin’de doğdu. Hukuk eğitimi aldıktan sonra 1938’de İngiltere’ye iltica etti ve gazetecilik yaptı. Bir Alman’ın Hikâyesi ve Hitler Üzerine Notlar kitaplarıyla tanındı. 1954’te Almanya’ya döndü; Die Welt ve Stern için yazdı. 1999 yılında hayatını kaybetti.
İlk baskı: Mayıs 2026
Sayfa sayısı: 181
Çeviri: Tanıl Bora
Editör: İsmet Melenağzı
Kapak tasarımı: Suat Aysu
(Mİ)