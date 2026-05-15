İletişim Yayınları'ndan 11 yeni kitap

Cumhuriyet Güzelleri

Cumhuriyet’in Güzelleri, Türkiye’de 1929-1933 yılları arasında düzenlenen ilk güzellik yarışmalarını erken Cumhuriyet döneminin modernleşme politikaları bağlamında inceliyor. Kitap, güzellik yarışmalarını yalnızca popüler kültür olayı olarak değil; kadınlık, milliyetçilik, beden politikaları ve “asri kadın” idealinin inşasıyla ilişkili bir alan olarak ele alıyor.

Işıl Kandolu, arşiv belgeleri ve dönem basınından hareketle, Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği yarışmaların yeni rejimin toplumsal ve kültürel dönüşüm hedefleriyle nasıl ilişkilendirildiğini tartışıyor. Kitapta, yarışmaların kamuoyundaki yankıları, kadınların bu sürece yaklaşımları ve dönemin kadınlık anlayışı da inceleniyor.

Çalışma, erken Cumhuriyet dönemindeki kadın politikaları, modernleşme tartışmaları ve bedenin siyasal temsili üzerine bir inceleme sunuyor.

Işık Kandolu

Işıl Kandolu, 1975’te Balıkesir’de doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tarih eğitimi aldı, yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi programında tamamladı. Alternatif tarih eğitimi üzerine çalışmalar yaptı ve çeşitli kolektif kitap projelerinde yer aldı. Halen Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’nde tarih öğretmeni olarak çalışıyor.

Kitap adı: Cumhuriyet’in Güzelleri

Alt başlık: 1929-1933 Arası Güzellik Yarışmalarında Milli İdeoloji ve Asri Kadın

İlk baskı: Mayıs 2026

Sayfa sayısı: 272

Editör: Melike Işık

Kapak tasarımı: Suat Aysu

Uygulama: Hüsnü Abbas