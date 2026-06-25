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YT: Yayın Tarihi: 25.06.2026 12:15 25 Haziran 2026 12:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.06.2026 12:25 25 Haziran 2026 12:25
Okuma Okuma:  1 dakika

BİANET'E GELENLER – HAZİRAN 2026

İletişim Yayınları'ndan 10 yeni kitap okuyucuyla buluştu

Politikadan spora, psikolojiden Klasik Dünya Edebiyatı ve Çağdaş Türkiye Edebiyatı’na bu ay İletişim Yayınları’ndan çıkan 10 yeni kitabı sizlerle paylaşıyoruz.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İletişim Yayınları'ndan 10 yeni kitap okuyucuyla buluştu
Kolaj: bianet

İletişim Yayınları'ndan bianet'e gelen 10 yeni kitabı sizlerle paylaşıyoruz.

Görseli Büyüt
Herkes Kendi Kendine - Nurhan Suerdem (88 sayfa)
Herkes Kendi Kendine - Nurhan Suerdem (88 sayfa)

Haldun Taner Öykü Ödülü sahibi Nurhan Suerdem, Herkes Kendi Kendine’de toplumsal ve bireysel olarak insanların bir başına kalma halini işliyor…

Görseli Büyüt
Kemalizmin Solu Aydınlanmanın Sağı - Post-Post-Kemalizm Tartışmaları (Derleyenler: Tanıl Bora Özgür & Emrah Gürel) (328 sayfa)
Kemalizmin Solu Aydınlanmanın Sağı - Post-Post-Kemalizm Tartışmaları (Derleyenler: Tanıl Bora Özgür & Emrah Gürel) (328 sayfa)

Kemalizmin Solu Aydınlanmanın Sağı’nda, post-post-Kemalizm tartışmaları tarihsel sosyoloji, toplumsal cinsiyet ve feminizm, devletçilik, rejim ve muhalefet, Kürt meselesi, Ortadoğu gibi birçok bağlamda ele alınıyor. Çerçeve, “sol Kemalizmin ikilemleri”, “sivil Atatürkçülük” gibi, yeni-Kemalizmin görünümlerine eğilen incelemelerle tamamlanıyor.

Görseli Büyüt
Kırmızı Ayna - Burhan Sönmez (180 sayfa)
Kırmızı Ayna - Burhan Sönmez (180 sayfa)

Burhan Sönmez, ömrünün son günlerini bir hastane odasında geçiren Zaza ile onun gizemli bir şekilde ortadan kaybolduktan yıllar sonra yanında beliren oğlu Seba’nın hikâyesini anlatıyor.

Görseli Büyüt
Odağınızı Geri Kazanmak - Dikkat Dağıtıcılar Çağında Odağınıza Sahip Çıkma Kılavuzu - Zelana Montminy (Çev. Mercan Yurdakuler) (327 sayfa)
Odağınızı Geri Kazanmak - Dikkat Dağıtıcılar Çağında Odağınıza Sahip Çıkma Kılavuzu - Zelana Montminy (Çev. Mercan Yurdakuler) (327 sayfa)

Davranış bilimleri uzmanı psikolog Zelana Montminy, Odağınızı Geri Kazanmak adlı kitabında, dikkat dağıtıcı unsurların arttığı günümüz dünyasında zihinsel odağı korumanın yollarını inceliyor. Montminy, okura gündelik yaşamda dikkati yönetmeye yönelik pratik öneriler sunarken, dikkatin insanın en önemli kaynaklarından biri olduğuna vurgu yapıyor.

Görseli Büyüt
Ofsayt Bilen Kadınlar - Türkiye'de Kadın Futbolu Tarihi - Erdem Göktürk (208 sayfa)
Ofsayt Bilen Kadınlar - Türkiye'de Kadın Futbolu Tarihi - Erdem Göktürk (208 sayfa)

Erdem Göktürk’ün çalışması, ayrıntılı bir tarihsel döküm sunarken anlatısını yalnızca verilerle sınırlamıyor. Kitap, yükseliş ve düşüşleri, köklü kulüplerden okullara, belediyelerden sosyal duyarlılık projelerine uzanan aktörleri ve öncü isimleriyle bir tutkunun ve iddianın tarihini ele alıyor.

Görseli Büyüt
Ortadan Üçe - Pınar İlkiz (128 sayfa)
Ortadan Üçe - Pınar İlkiz (128 sayfa)

Pınar İlkiz, Ortadan Üçe kitabında anneler ve kızları arasındaki gündelik çatışmaları, babalarının âşık olup kavuşamadığı kadınların adlarını taşıyan kız çocuklarını, hayallerinden uzaklaşan gençleri, acıyla dünyayla bağını koparan karakterleri, evlilik hayatından bunalan eşleri ve mutfaklardan taşan dedikodularla şekillenen haneleri anlatıyor.

Görseli Büyüt
Özgür Ruh Fini - Dimitris Mamaloukas (Çev. Şebnem Arslan) (168 sayfa)
Özgür Ruh Fini - Dimitris Mamaloukas (Çev. Şebnem Arslan) (168 sayfa)

Dimitris Mamaloukas, Özgür Ruh Fini’de özgürlüğe ulaşmaya çalışan Fini’nin hikâyesine odaklanıyor. Küçük yaşta, toplama kampını andıran bir fabrikaya kapatılan Fini; anne babasının kaybı, ağır çalışma koşulları ve sömürü karşısında hayatta kalmaya çalışıyor. Yıllar içinde insanlığını korumakta zorlanan Fini, kulağına fısıldanan bir kaçış fikriyle özgürlüğe doğru yola çıkıyor. Roman, bedenleri yok edilen, düşünceleriyle hayatta kalmaya çalışan insanların dramını distopik bir atmosferde ele alıyor.

Görseli Büyüt
Rath - Volker Kutscher (Çev. Gülçin Wilhelm) (541 sayfa)
Rath - Volker Kutscher (Çev. Gülçin Wilhelm) (541 sayfa)

Öldüğü sanılan komiser Gereon Rath, gizlice Almanya’ya döner. Dönüşünün nedenleri arasında ölüm döşeğindeki babasını görmek, eşi Charly’yle yeniden buluşmak ve intikam almak vardır. Bu sırada Rath ile Charly’nin eski evlatlıkları da tehlikeyle karşı karşıyadır. Volker Kutscher’in tarihî siyasi polisiye dizisinin onuncu ve son romanı Rath, seriyi bu hikâyeyle tamamlıyor.

Görseli Büyüt
Zalimin Zulmü Varsa - Popüler Kültür ve Siyaset - Aybars Yanık (159 sayfa)
Zalimin Zulmü Varsa - Popüler Kültür ve Siyaset - Aybars Yanık (159 sayfa)

Zalimin Zulmü Varsa, taraf olmanın belirleyici hâle geldiği antagonist siyasal ortamda özellikle “adalet” talebine karşılık veren anti-kahramanlara, onların sembollerine ve söylemlerine odaklanıyor. Kitap, televizyon dizileri ve Sedat Peker fenomeni üzerinden Türkiye’de adalet talebinin “intikam vaadi” etrafında nasıl şekillendiğini inceliyor.

Görseli Büyüt
Zor Zamanlar - Charles Dickens (Çev. Barış Özkul) (356 sayfa)
Zor Zamanlar - Charles Dickens (Çev. Barış Özkul) (356 sayfa)

Zor Zamanlar, fayda ve hesap üzerine kurulu bir dünyanın insan hayatını nasıl yoksullaştırdığını anlatan klasiklerden biri olarak öne çıkıyor.

(VC)

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