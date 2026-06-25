İletişim Yayınları'ndan 10 yeni kitap okuyucuyla buluştu

Öldüğü sanılan komiser Gereon Rath, gizlice Almanya’ya döner. Dönüşünün nedenleri arasında ölüm döşeğindeki babasını görmek, eşi Charly’yle yeniden buluşmak ve intikam almak vardır. Bu sırada Rath ile Charly’nin eski evlatlıkları da tehlikeyle karşı karşıyadır. Volker Kutscher’in tarihî siyasi polisiye dizisinin onuncu ve son romanı Rath, seriyi bu hikâyeyle tamamlıyor.