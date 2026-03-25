İletişim Yayınları'ndan 10 yeni kitap okuyucuyla buluştu

Demokrasi, Sınıf, Halkçılık, Sosyalizm (1933–1951), Türkiye’de sosyalist düşüncenin erken dönem isimlerinden Esat Âdil’in 1933–1951 yılları arasındaki yazılarından yapılan bir seçki. Esat Âdil, Türkiye sosyalist hareketinde Türkiye Komünist Partisi (TKP) çizgisi dışında bir siyasi hat geliştirmeye çalışan isimlerden biri olarak öne çıkar. 1946’da kurduğu Türkiye Sosyalist Partisi (TSP), bu arayışın somut örneklerinden biri olarak değerlendirilir.

Yerel eşraf kökenli ve iyi eğitimli bir isim olan Esat Âdil, toplumun farklı kesimleri arasındaki belirgin yaşam ve algı farklarına dikkat çekerek, sınıfsal eşitsizliği temel bir toplumsal sorun olarak ele alıyor. Yazılarında halkçılık vurgusu öne çıkan Âdil’in bu metinleri, Türkiye’de sosyalist düşüncenin gelişim sürecine dair bir kaynak niteliği taşıyor.