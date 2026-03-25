ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 25.03.2026 12:15 25 Mart 2026 12:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.03.2026 12:17 25 Mart 2026 12:17
Okuma Okuma:  1 dakika

BİANET'E GELENLER – MART 2026

İletişim Yayınları'ndan 10 yeni kitap okuyucuyla buluştu

Politikadan felsefeye, tarihten Klasik Dünya Edebiyatı’na, psikolojiden Çağdaş Türkiye Edebiyatı’na bu ay İletişim Yayınları’ndan çıkan 10 yeni kitabı sizlerle paylaşıyoruz.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kolaj: bianet

Görseli Büyüt
Demokrasi, Sınıf, Halkçılık, Sosyalizm (1933-1951) - Esat Âdil Müstecaplıoğlu (839 sayfa)
Demokrasi, Sınıf, Halkçılık, Sosyalizm (1933–1951), Türkiye’de sosyalist düşüncenin erken dönem isimlerinden Esat Âdil’in 1933–1951 yılları arasındaki yazılarından yapılan bir seçki. Esat Âdil, Türkiye sosyalist hareketinde Türkiye Komünist Partisi (TKP) çizgisi dışında bir siyasi hat geliştirmeye çalışan isimlerden biri olarak öne çıkar. 1946’da kurduğu Türkiye Sosyalist Partisi (TSP), bu arayışın somut örneklerinden biri olarak değerlendirilir.

Yerel eşraf kökenli ve iyi eğitimli bir isim olan Esat Âdil, toplumun farklı kesimleri arasındaki belirgin yaşam ve algı farklarına dikkat çekerek, sınıfsal eşitsizliği temel bir toplumsal sorun olarak ele alıyor. Yazılarında halkçılık vurgusu öne çıkan Âdil’in bu metinleri, Türkiye’de sosyalist düşüncenin gelişim sürecine dair bir kaynak niteliği taşıyor.

Görseli Büyüt
Amerikan İç Savaşı'nın Kısa Tarihi - Paul Christopher Anderson (Çev. Turgay Sivrikaya) (343 sayfa)
Christopher Anderson, Amerikan İç Savaşı’nın Kısa Tarihi adlı çalışmasında, Amerikan İç Savaşı’nın nedenlerini ve seyrini ele alıyor. Kitap, Amerikan Devrimi sonrasında ortaya çıkan siyasal ve toplumsal gerilimleri Güney perspektifinden yorumlarken, ABD siyasetinin ve toplumunun tarihsel şekillenişine ilişkin yerleşik kabulleri yeniden değerlendirmeye açıyor.

Görseli Büyüt
En Uzun Yolculuk - E. M. Forster (Çev. Hasan Fehmi Nemli) (347 sayfa)
E.M. Forster, erken dönem eserlerinden En Uzun Yolculuk’ta bireyin tercihleriyle toplumsal beklentiler arasındaki çatışmayı ele alıyor.

Görseli Büyüt
Geçmişle Diyaloglar-Arkeolojiyi Yeniden Düşünmek - Güneş Duru (304 sayfa)
Arkeoloji, geçmişi çoğu zaman sessiz, tamamlanmış ve nesnel bir alan olarak sunar. Oysa geçmiş, bugünün bilgi rejimleri, siyasal tercihleri ve etik sınırları içinde tekrar tekrar oluşturulur. Geçmişle Diyaloglar-Arkeolojiyi Yeniden Düşünmek’te Güneş Duru, arkeolojiyi geçmişle kurulan bu karmaşık ilişkinin düşünsel ve politik bir pratiği olarak ele alıyor.

Görseli Büyüt
Lojman - Ebru Ojen (192 sayfa)
Aşı, Et Yiyenler Birbirini Öldürsün ve Belgrad Kanon romanlarının yazarı Ebru Ojen, Lojman romanında soğuk bir iklimde, izole bir lojmanda sıkışıp kalmış insanların psikolojik gerilimini, bedensel ve ruhsal çöküşlerini anlatıyor.

Görseli Büyüt
Ripley ve Peşindeki Çocuk - Patricia Highsmith (Çev. Tülin Cansunar) (328 sayfa)
Patricia Highsmith’in Tom Ripley dizisinin dördüncü romanı olan “Ripley ve Peşindeki Çocuk”, karakterin suçla ilişkili yönlerinin yanı sıra daha korumacı bir tarafını da öne çıkarmasıyla serinin diğer kitaplarından ayrılır.

Görseli Büyüt
Spiritüellik - Lionel Obadia (Çev. Melike Işık) (141 sayfa)
Lionel Obadia, tarihsel akışı içinde farklı toplumlarda ortaya çıkan spiritüel eğilimlerin sosyolojik ve kültürel bir panoramasını sunuyor.

Görseli Büyüt
Sus - Hande Ortaç (159 sayfa)
Hande Ortaç, Sus romanında dijital zorbalık olgusunu ve bunun kadınların yaşamları üzerindeki etkilerini ele alıyor.

Görseli Büyüt
Yabancılaşma-Toplumsal-Felsefi Bir Sorunun Güncelliği Üzerine - Rahel Jaeggi (Çev. Tanıl Bora) (334 sayfa)
Rahel Jaeggi bu kitapta, “modası geçmiş” muamelesi gören yabancılaşma kavramını yenileyerek canlandırmaya çalışıyor. Bunun için Heidegger’in ve Marx’ın düşünce çizgisinde yabancılaşma teorisinin izini sürüyor.

Görseli Büyüt
Zaman Kaybından Ölen Kadının Hikâyesi - Ali İpek (124 sayfa)
Ali İpek, Zaman Kaybından Ölen Kadının Hikâyesi’nde, çocukluğunda yaşadığı travmatik bir olayın etkisini hayatı boyunca taşıyan Saniye Hanım’ın hikâyesini anlatıyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
iletişim yayınları kitap kitap tanıtımı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git