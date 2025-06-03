İletişim Yayınları'ndan 10 yeni kitap okuyucuyla buluştu

Türkiye'de ulaştırma ve siyasetin iç içe geçtiği karmaşık ilişki, Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze uzanan derin bir geçmişe sahip. Erken Cumhuriyet'ten Günümüze Türkiye'de Ulaştırmanın Siyaseti, bu çok katmanlı ilişkinin tarihsel ve ekonomi-politik boyutlarını inceliyor. Kitap, demiryollarından karayollarına, denizyollarından havayollarına uzanan geniş bir yelpazede Türkiye'nin ulaştırma altyapısının gelişimini ele alırken, bu süreçte siyasi iktidarların kararlarını, önceliklerini ve siyasetin toplumsal etkilerini de gözler önüne seriyor. Kalkınmacılık ideolojisinin farklı dönemlerdeki yansımaları ile geçirdiği dönüşüm, Özal’lı yılların vahşi liberal politikalarının etkisi, AKP döneminin neoliberalizmi ve sınır tanımayan “mega projeler”in yükselişi gibi temalar eşliğinde, Türkiye'nin ulaştırma alanındaki evrimini anlamak için kritik bir çerçeve sunuyor.

Siyaset, devlet ve sermaye arasındaki ilişkiye odaklanan Ahmet Cemal Ertürk’ün çalışması, Cumhuriyet Türkiyesi'nin ulaştırma alanındaki siyasi uygulamaların yol açtığı ekonomik ve toplumsal dinamikleri inceleyen kapsamlı bir kaynak...