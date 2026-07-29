İletişim Yayınları'ndan 10 yeni kitap

İletişim Yayınları’ndan bianet’e gelen 10 yeni kitabı okurlarımızla paylaşıyoruz. Temmuz seçkisinde İvo Andriç, Aglaja Veteranyi ve Victor Hugo’nun eserlerinin yanı sıra erken Cumhuriyet dönemi fotoğrafçılığına, Kürt meselesine, Osmanlı düzeninin dönüşümüne ve siyasal düşünce tarihine odaklanan çalışmalar da yer alıyor.

İvo Andriç - Belgrad Günlüğü

Belgrad Günlüğü’nde İvo Andriç’in insanların kaderlerine, aile düzenlerine ve tarihin görünmez basıncına benzersiz bir dikkatle eğilen hikâyeleri yer alıyor.

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Aglaja Veteranyi - Çocuk Neden Mısır Unu Lapasında Pişer

Çocuk Neden Mısır Unu Lapasında Pişer, alışılmadık, zımba gibi, yumruk gibi bir anlatı... Paramparça bir göçmen hayatı ve bir aile karambolü...

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İsmet Meltem Çetinkök Afşar - Cumhuriyet'i Fotoğraflamak: Erken Cumhuriyet Dönemi Fotoğraf Sanatı

“Cumhuriyet kendini nasıl görünür kıldı?” sorusunun peşine düşen İsmet Meltem Çetinkök Afşar, Cumhuriyet’i Fotoğraflamak’ta yeni bir devletin kuruluş sürecinde, Cumhuriyet ideallerinin ve anlatısının oluşturulmasında fotoğrafın üstlendiği rolü ele alıyor. Bunu yaparken fotoğrafın nasıl araçsallaştırıldığı konusuna geniş bir perspektiften bakarak bellek ve ideoloji kavramlarını kültür, sanat ve kitle iletişimiyle ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor.

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Tarık Ziya Ekinci - Kürtler, Demokrasi, Sol

Kürtler, Demokrasi, Sol, Tarık Ziya Ekinci’nin fikir ve yazı macerasından yapılmış bir derleme. Kürt meselesinin çözüm yolları üzerine ve bu bağlamda çokkültürlülük ve azınlık hakları/statüsü üzerine... Türkiye’nin demokrasi sorunu üzerine... Kürtler ve sol üzerine... Anayasa, insan hakları ve kültürel haklar üzerine... Avrupa Birliği perspektifi üzerine... Göç üzerine makalelerden bir seçki.

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Arda Ekşigil - Mehmet Mithat Bey'in Münasebetsiz Tarihi

Arda Ekşigil, Mehmet Mithat Bey’in Münasebetsiz Tarihi’nde, sıradan, ama o kadar da sıradan olmayan bir hayatı, şahsiyetin her katmanını soyarak anlatıyor. Bu hayatın fonunda, Milli Mücadele’nin belirsizlikleri ve kararsız dengeleri var, erken Cumhuriyet’in serencamı var; kurucu elitin iç âlemi ve dönemin ekonomi politik manzarası var. Roman lezzeti veren bir mikro-tarih çalışması...

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Victor Hugo - Notre-Dame'ın Kamburu

Notre-Dame’ın Kamburu aşkı, tutkuyu ve toplumsal adaletsizliği 15. yüzyıl Parisi’nin görkemli ve karanlık atmosferi içinde anlatan bir Victor Hugo klasiği. Güzelliğiyle kalabalıkları büyüleyen Esmeralda, toplumun dışına itilmiş kambur zangoç Quasimodo, arzularıyla inançları arasında sıkışan Claude Frollo ve bütün bu hayatları kuşatan Notre-Dame Katedrali ile Victor Hugo, 15. yüzyıl Parisi’ni insan ruhunun karanlık ve kırılgan yanlarının sahnesi olarak kullanır. Romanın merkezinde neredeyse yaşayan bir varlığa dönüşen Notre- Dame Katedrali, Paris’in hafızasına, korkuları ve arzularına sessizce eşlik eden büyük bir tanık haline gelir. Güzellik-çirkinlik, merhamet-zulüm, aşk-saplantı arasındaki sınırları yoklayan Notre-Dame’ın Kamburu, bugün de insanın insana bakışını sorgulatan bir şaheser.

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Semih Öztürk - Önce Dağlar Kar Tutacak

Semih Öztürk, 2018 Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülü’ne değer görülen kitabı Önce Dağlar Kar Tutacak’ta hastane odalarında son günlerini doldurmaya çalışanların, gecenin kör karanlığında geçmişiyle hesaplaşma derdine düşenlerin, karın ve çamurun altında ezilen isimsiz kahramanların, gürültü patırtı kopartmadan hayattan sessizce vazgeçenlerin hikâyelerini anlatıyor. Geçip giden günlerin kıyısında köşesinde kalmış insanların iç dünyalarını tüm çıplaklığıyla görebileceğimiz gerçekçi pencereler açan öyküler, geçmek bilmeyen zamanın etrafında süzülerek gözden kayboluyor.

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Ali Fuat Bilkan - Osmanlı Düzeninin Dönüşümü: 17. Yüzyılda Buhran ve Değişimi

Ali Fuat Bilkan, Osmanlı Düzeninin Dönüşümü: 17. Yüzyılda Buhran ve Değişim kitabında bunalım dönemi “literatürüne” odaklanıyor ve sarayın nimetlerinden kovulmuş, merkeze hem fiziken hem de zihnen uzak kalmış sanatçıların eleştirilerini düzenden duyulan rahatsızlığın ve toplum kanaatinin ipuçları olarak ele alıyor.

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Ayşe Burçak - Seni Görmem İmkânsız

Ayşe Burçak, yıllara yayılan yarım kalmış bir aşkın izini sürerken, 1990’larda doğmuş bir kadın ve bir erkeğin büyüme hikâyesini anlatıyor. Seni Görmem İmkânsız, modern zamanın ruhunu yakalayan bir roman... Gençlik aptallıkları,kalp kırıklıkları, özgüvensizlikler yüzünden örülen duvarlar ve kaçırılan fırsatlar...

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Duygu Türk (Derleyen) - Tarihin Hayaletleri Devrimin Vaadi: Mehmet Ali Ağaoğulları'na Armağan

Devlet, iktidar, egemenlik, cumhuriyet, demokrasi, laiklik, devlet aklı, yurttaşlık - ve devrim... Tarihin Hayaletleri Devrimin Vaadi, bu temel kavramların zihin açıcı bir tartışmasına yelken açan bir kitap. Antik Yunan düşüncesinden, “bir burjuva devriminden fazlası” olan Fransız Devrimi’ne ve onun vaatlerine uzanarak... Zengin bir tarihsel düşünce birikiminden, çapraz okumalarla, taze sonuçlar çıkartarak...

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(HA)