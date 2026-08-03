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YT: Yayın Tarihi: 03.08.2026 13:53 3 Ağustos 2026 13:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.08.2026 14:16 3 Ağustos 2026 14:16
Okuma Okuma:  1 dakika

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani Şam'da

Neçirvan Barzani, bugün Şam’a giderek Ahmet Şara ile görüştü. Barzani’nin daha sonra SDG Lider Mazlum Abdi ile de görüşmesi bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani Şam'da
Fotoğraf: Rudaw
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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Ahmed Şara’nın davetlisi olarak Suriye'nin başkenti Şam’a gitti. Barzani’nin daha sonra Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Lider Mazlum Abdi ile de görüşmesi bekleniyor.

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Neçirvan Barzani, Şam Uluslararası Havalimanı'nda üst düzey resmi bir protokolle karşılandı. 

Ardından Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen resmi törende Ahmed Şara, Neçirvan Barzani’yi karşıladı.

Bölgedeki son gelişmeler ele alınacak

Rudaw'da yer alan habere göre Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Neçirvan Barzani'nin, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın resmi daveti üzerine bugün Şam'ı ziyaret edeceği duyuruldu.

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Başkanlık açıklamasında belirtildiği üzere Kürdistan Bölgesi Başkanı ziyareti sırasında Suriye Devlet Başkanı ile bir araya gelerek Suriye'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini, ortak işbirliği olanaklarını ve bölgedeki son gelişmeleri ele alacak.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
neçirvan barzani Suriye Mazlum Abdi ziyaret
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