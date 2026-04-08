ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 08.04.2026 12:35 8 Nisan 2026 12:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.04.2026 15:48 8 Nisan 2026 15:48
Okuma Okuma:  2 dakika

İHD'den 'Rojhat Babat’ çağrısı: Ölümüne ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmeli

Rojhat Babat’ın ölümünün takipçisi olacağını belirten İHD, "Etkili, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmeli; sorumlular tespit edilerek gerekli işlemler derhal başlatılmalı" çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İHD'den 'Rojhat Babat’ çağrısı: Ölümüne ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmeli

Kırşehir S Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Rojhat Babat, 1 Nisan'da sevk edildiği hastanede yaşamını yitirmişti.

Babat'ın ölüm haberini ailesi tesadüfen öğrendi. Cezaevi yetkilileri ise, ölüm nedenine ilişkin aileye detaylı bilgi vermedi. Kırşehir’den alınarak Van’a götürülen Babat’ın cenazesi, merkez Süphan Mahallesi’nde bulunan aile mezarlığına defnedildi.

Mahpus Rojhat Babat, sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi
Mahpus Rojhat Babat, sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi
2 Nisan 2026

Aile İHD'ye başvurdu

Babat’ın ailesi dün (7 Nisan) İHD Van Şubesi’ne başvurarak, Rojhat Babat’ın daha önce iki kez intihara teşebbüs ettiğini aktardı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Merkezi Hapishane Komisyonu, Rojhat Babat’ın yaşamını yitirmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, devletin gözetimi altındaki kişilerin yaşam hakkını koruma yükümlülüğüne dikkat çekilerek, özellikle intihar riski bulunan mahpuslar açısından bu sorumluluğun daha da ağırlaştığı vurgulandı. Gerekli gözetim mekanizmalarının işletilmemesi, yeterli sağlık ve psikiyatrik desteğin sağlanmaması ve önleyici tedbirlerin alınmamasının yaşam hakkı ihlali anlamına gelebileceği belirtildi.

"Soruşturma derhal başlatılmalı"

İHD ayrıca, yüksek güvenlikli ve S tipi hapishanelerdeki tecrit ve izolasyon koşullarının hak ihlallerine zemin hazırladığına işaret etti. Bu tür hapishanelerde şüpheli ölümler ve ağır hak ihlallerinin sıklıkla gündeme geldiği ifade edildi.

Dernek, Rojhat Babat’ın ölümüne ilişkin etkili, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulunarak, sorumluların tespit edilmesini ve gerekli işlemlerin derhal başlatılmasını istedi. İHD, sürecin takipçisi olacağını duyurdu.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Rojhat Babat ihd Kırşehir intihar Kuyu Tipi Cezaevleri
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git