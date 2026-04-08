İHD'den 'Rojhat Babat’ çağrısı: Ölümüne ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmeli

Kırşehir S Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Rojhat Babat, 1 Nisan'da sevk edildiği hastanede yaşamını yitirmişti.

Babat'ın ölüm haberini ailesi tesadüfen öğrendi. Cezaevi yetkilileri ise, ölüm nedenine ilişkin aileye detaylı bilgi vermedi. Kırşehir’den alınarak Van’a götürülen Babat’ın cenazesi, merkez Süphan Mahallesi’nde bulunan aile mezarlığına defnedildi.

Aile İHD'ye başvurdu

Babat’ın ailesi dün (7 Nisan) İHD Van Şubesi’ne başvurarak, Rojhat Babat’ın daha önce iki kez intihara teşebbüs ettiğini aktardı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Merkezi Hapishane Komisyonu, Rojhat Babat’ın yaşamını yitirmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, devletin gözetimi altındaki kişilerin yaşam hakkını koruma yükümlülüğüne dikkat çekilerek, özellikle intihar riski bulunan mahpuslar açısından bu sorumluluğun daha da ağırlaştığı vurgulandı. Gerekli gözetim mekanizmalarının işletilmemesi, yeterli sağlık ve psikiyatrik desteğin sağlanmaması ve önleyici tedbirlerin alınmamasının yaşam hakkı ihlali anlamına gelebileceği belirtildi.

"Soruşturma derhal başlatılmalı"

İHD ayrıca, yüksek güvenlikli ve S tipi hapishanelerdeki tecrit ve izolasyon koşullarının hak ihlallerine zemin hazırladığına işaret etti. Bu tür hapishanelerde şüpheli ölümler ve ağır hak ihlallerinin sıklıkla gündeme geldiği ifade edildi.

Dernek, Rojhat Babat’ın ölümüne ilişkin etkili, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulunarak, sorumluların tespit edilmesini ve gerekli işlemlerin derhal başlatılmasını istedi. İHD, sürecin takipçisi olacağını duyurdu.

