İçerik üreticisi Fatma Soydaş’ın Instagram ve TikTok hesaplarına erişim engeli

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama” iddiasıyla soruşturma başlatılan içerik üreticisi Fatma Soydaş’ın 284 bin takipçili Instagram ve 232 bin takipçili TikTok hesapları, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2026/8361 sayılı kararıyla erişime engellendi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (“İFÖD”) aktardığına göre, Soydaş’ın Instagram ve TikTok hesapları Türkiye’den görünmez kıldı.

Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan’ın aktardığına göre ise erişim engeli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebi üzerine getirildi.

İki gün önce (21 Temmuz) gözaltına alınan Soydaş, bugün Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nda hazır edilerek Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verecek.