İçerik üreticisi Fatma Soydaş’ın Instagram ve TikTok hesaplarına erişim engeli
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama” iddiasıyla soruşturma başlatılan içerik üreticisi Fatma Soydaş’ın 284 bin takipçili Instagram ve 232 bin takipçili TikTok hesapları, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2026/8361 sayılı kararıyla erişime engellendi.
İfade Özgürlüğü Derneği’nin (“İFÖD”) aktardığına göre, Soydaş’ın Instagram ve TikTok hesapları Türkiye’den görünmez kıldı.
Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan’ın aktardığına göre ise erişim engeli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebi üzerine getirildi.
İki gün önce (21 Temmuz) gözaltına alınan Soydaş, bugün Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nda hazır edilerek Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verecek.
Ne olmuştu?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle Fatma Soydaş hakkında soruşturma başlatıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, “fffatmaase_” kullanıcı adıyla TikTok ve Instagram hesaplarından yapılan paylaşımların, “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçunu oluşturduğu iddia edildi.
Soruşturma kapsamında, yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin gözaltına alınması talimatı verildi.
Yaşanan gelişmelerin ardından Soydaş’ın avukatı Tansel Koç, yazılı bir açıklama paylaşarak müvekkiline yönelik kişilik haklarını hedef alan organize ve kasıtlı bir itibar suikastı yürütüldüğünü savundu.
Koç, sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımların da yapay zekâ teknolojileri kullanılarak manipüle edilen, müstehcen ve gerçeği yansıtmayan içerikler olduğunu belirtti. (TY)