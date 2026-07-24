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YT: Yayın Tarihi: 24.07.2026 10:45 24 Temmuz 2026 10:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.07.2026 14:47 24 Temmuz 2026 14:47
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İçerik üreticisi Fatma Soydaş tutuklandı

Hakimlik, Soydaş’ın “müstehcen görüntü yayınlama” iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
İçerik üreticisi Fatma Soydaş tutuklandı
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Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen Fatma Soydaş, “müstehcen görüntü yayınlama” iddiasıyla tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Soydaş hakkında “fffatmaase_” kullanıcı adıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar nedeniyle “halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama” ve “müstehcen görüntü yayınlama” iddialarıyla soruşturma başlatmıştı.

İçerik üreticisi Fatma Soydaş’ın Instagram ve TikTok hesaplarına erişim engeli
İçerik üreticisi Fatma Soydaş’ın Instagram ve TikTok hesaplarına erişim engeli
23 Temmuz 2026

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan Soydaş, dün (23 Temmuz) tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre hâkimlik, Soydaş’ın tutuklanmasına karar verdi.

Soydaş’ın avukatı Tansel Koç, müvekkili hakkında sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımların yapay zekâ teknolojileriyle manipüle edildiğini ve gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

Müstehcenlik suçu

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 226. maddesi “müstehcen” içeriğin basın ve yayın yoluyla alenileştirilmesini yasaklıyor. Müstehcenlik suçu, TCK’nin 226. maddesinde iki kategori halinde düzenleniyor:

  • Genel olarak yetişkinlere ve topluma karşı müstehcenlik suçu,
  • Çocuklara karşı müstehcenlik suçu.

Genel müstehcenlik suçu çok sayıda seçimlik hareketle işlenebilen bir suç; ancak yasada müstehcenliğin özel bir tanımı yok.

Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayımlayan veya yayımlanmasına aracılık eden kişi ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılıyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
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