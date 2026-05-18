İbrahim Kaypakkaya, mezarı başında anıldı

Ortakça Yaşam Kolektifi, Partizan ve Yeni Demokrat Gençlik (YDG), Diyarbakır’da gözaltına alındıktan sonra 18 Mayıs 1973’te hayatını kaybeden Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist’in (TKP/ML) kurucusu İbrahim Kaypakkaya’nın ölüm yıldönümü dolayısıyla mezarı başında anma programı düzenledi.

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Karakaya köyünde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından yapılan anmaya, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile Devrimci 78’liler Federasyonu da katıldı.

Yürüyüşte “İbrahim Kaypakkaya ölümsüzdür” pankartı açılırken, “Önderimiz İbrahim Kaypakkaya”, “Kaypakkaya yaşıyor, mücadele sürüyor” ve “İbrahim Kaypakkaya ölümsüzdür” sloganları atıldı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, anmada söz alan Ortakça Yaşam Kolektifi’nden Metin Uzunöz “Türkiye devrimci hareketinin özgün teorisyenlerinden İbrahim Kaypakkaya, ‘çuvala sığmayan mızrak’ metaforuyla sistemin kalıplarına sığmayan bir mücadele hattı çizdi. Kürecik'te temellerini attığı örgütlenme, işçi-köylü ittifakına dayanan, kırlardan şehirlere yayılan bir halk savaşı stratejisi öngörüyordu,” dedi.

DEM Parti: Onların direnişi, halkların ortak geleceğine tutulan bir ışık

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) de yayımladığı açıklama ile hem Kaypakkaya’yı hem Haki Karer’i hem de Ferhat Kurtay, Eşref Anyık, Mahmut Zengin ve Necmi Öner’i andı:

“Türkiye devrimci hareketinin önderlerinden İbrahim Kaypakkaya ile Kürt hareketinin öncü kadrolarından Haki Karer ve Dörtler şahsında; özgürlük, eşitlik ve sosyalizm mücadelesinde yaşamını yitiren tüm devrim şehitlerini saygı ve minnetle anıyoruz. Onların direnişi, halkların ortak geleceğine tutulan bir ışık; bıraktıkları miras ise yolumuzu aydınlatan iradedir. Bu topraklarda barışın, adaletin ve özgürlüğün sesi yükseldikçe onların mücadeleleri yaşamaya devam edecektir. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.”