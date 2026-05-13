Hrant Dink Vakfı’ndan Ermeni arşivlerinin korunması çağrısı

Hrant Dink Vakfı (HDV), İstanbul’daki Ermeni vakıflarına ve okullarına ait arşivlerin korunması, belgelenmesi ve dijital ortama aktarılması amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Vakıf, Ermeni okullarına ve mezunlarına da çağrıda bulunarak, okul fotoğrafları, diploma ve karne gibi belgeler ile etkinlik materyallerinin kendileriyle paylaşılabileceğini belirtti.

Çalışmaya katkı sunmak için: Ermeni okulu mezunuysanız, okul fotoğraflarınızı ve belgelerinizi paylaşabilirsiniz,

Arşiv malzemelerinin kataloglanmasına ya da Türkçe-Ermenice çevirisine gönüllü destek verebilirsiniz,

Çalışmalara bağış yaparak katkıda bulunabilirsiniz,

Çalışmaları çevrenizle paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasına destek olabilirsiniz.