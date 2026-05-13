KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 13.05.2026 14:55 13 Mayıs 2026 14:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.05.2026 14:56 13 Mayıs 2026 14:56
Okuma Okuma:  1 dakika

Hrant Dink Vakfı’ndan Ermeni arşivlerinin korunması çağrısı

Vakıf, İstanbul’daki Ermeni vakıfları ve okullarına ait arşivlerin belgelenmesi ve dijitalleştirilmesi için yürüttüğü çalışmalara destek çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Fotoğraf: Hrant Dink Vakfı

Hrant Dink Vakfı (HDV), İstanbul’daki Ermeni vakıflarına ve okullarına ait arşivlerin korunması, belgelenmesi ve dijital ortama aktarılması amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Vakıf, Ermeni okullarına ve mezunlarına da çağrıda bulunarak, okul fotoğrafları, diploma ve karne gibi belgeler ile etkinlik materyallerinin kendileriyle paylaşılabileceğini belirtti. 

Çalışmaya katkı sunmak için:

  • Ermeni okulu mezunuysanız, okul fotoğraflarınızı ve belgelerinizi paylaşabilirsiniz,
  • Arşiv malzemelerinin kataloglanmasına ya da Türkçe-Ermenice çevirisine gönüllü destek verebilirsiniz,
  • Çalışmalara bağış yaparak katkıda bulunabilirsiniz,
  • Çalışmaları çevrenizle paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasına destek olabilirsiniz.

Projenin kapsamı

2022 yılında başlatılan proje kapsamında; yönetim kurulu yazışmaları, okul ve kilise kayıtları, defterler ve fotoğraflar gibi çok sayıda arşiv malzemesi tasnif edilerek dijitalleştiriliyor. Fiziksel belgeler ise uygun koşullarda saklanarak uzun vadeli korunmaları sağlanıyor.

Dijitalleştirilen materyaller kataloglanarak çevrimiçi arşiv sistemine yüklenirken, farklı koleksiyonlar arasında kurulan bağlantılar sayesinde bir hafıza alanı oluşturuluyor.

Vakfın çalışmaları kapsamında, kişisel arşivlerden gelen fotoğraf ve belgeler de açık çağrılar yoluyla sürece dahil edilerek koleksiyon sürekli genişletiliyor. Bugüne kadar mezunların katkılarıyla 100’den fazla fotoğraf ve belge arşive kazandırıldı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
hrant dink vakfı türkiyeli ermeniler batı ermenicesi
