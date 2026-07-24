Hengaw: İran'da 3 haftada en az 5 kolber öldürüldü

İran merkezli Hengaw İnsan Hakları Örgütü, İran sınır güçleri tarafından Kermanşah'ta (Kirmanşah) bir grup kolbere yönelik düzenlenen saldırıda, Nowsud ilçesine bağlı Dezavar köyünden 18 yaşındaki kolbar Soheil Ferdowsi öldürüldüğünü açıkladı.

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Hengaw'ın aktardığına göre bir grup kolber Nowsud sınır bölgesinde geçerken, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 14.00 sıralarında sınır güçleri tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda 18 yaşındaki kolber Soheil Ferdowsi öldürüldü.

"Uyarıda bulunmadan grubu hedef aldı"

Hengaw'ın edindiği bilgilere göre, Nowsud'taki İran sınır güçleri, önceden herhangi bir uyarıda bulunmadan grubu hedef aldı. Ferdowsi karnından vuruldu ve olay yerinde hayatını kaybetti. Cesedi daha sonra Paveh Adli Tıp Müdürlüğü'ne nakledildi.

Hengaw açıklamasında, son üç haftada İran sınır güçleri tarafından en az beş kolberin öldürüldüğünü belirtti.

(FY)