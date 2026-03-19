ENGLISH KURDÎ
ENGLISH KURDÎ
bianet biamag english kurdî
HABER
YT: Yayın Tarihi: 19.03.2026 12:50 19 Mart 2026 12:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.03.2026 13:12 19 Mart 2026 13:12
Okuma Okuma:  1 dakika

Hastanedeki ihmal ve ayrımcı uygulamaları ifşa eden doktor görevden alındı

Ağrı’da görev yapan bir doktorun, riskli gebelik vakası üzerinden sağlık sistemindeki aksaklıklara dikkat çektiği video sosyal medyada gündem oldu. Doktor, hastaya müdahalede gecikme yaşandığını öne sürdü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Hastanedeki ihmal ve ayrımcı uygulamaları ifşa eden doktor görevden alındı

Ağrı’da görev yapan doktor Emrullah Akyüz’ün sosyal medyada paylaştığı video sonrası görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Hakkında İdari soruşturma başlatılan Akyüz, bahse konu videosunda 25 haftalık riskli gebelik geçiren bir hastaya müdahale sürecinde yaşanan sorunları kamuoyuyla paylaşmıştı.

Akyüz, hayati tehlikesi bulunan hastaya yönelik gerekli konsültasyonun yapılmadığını öne sürerek, bu tür durumlara ilgili uzmanın “yarın bakarım, evdeyim” şeklinde yanıtlar verdiğini iddia etti.

Akyüz, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu belirterek, “Bir halkı bu şekilde küçümseyen bir zihniyeti kabul etmiyorum” dedi.

Hastanın Diyadin’e bağlı bir köyden geldiğini ifade eden Akyüz, hastanın eşinin yardım talebinde bulunduğunu ancak gerekli ilginin gösterilmediğini savundu.

“Her günümüz bu şekilde, her gün sıkıntı” diyen Akyüz, yaşananların münferit olmadığını ileri sürdü.

Akyüz, yaşanan süreçte hastanın Erzurum’a sevk edildiğini belirterek, sevkin gecikmeli de olsa gerçekleştiğini söyledi.

“Bu halk kimsesiz değildir, sahipsiz değildir” ifadelerini kullanan Akyüz, videoyu paylaşmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Söz konusu paylaşımın ardından sağlık hizmetlerinin işleyişine ilişkin tartışmalar yeniden gündeme gelirken, olayla ilgili idari bir inceleme başlatıldığı öğrenildi.

(AB)

sağlık hakkı Ağrı hastane
