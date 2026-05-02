KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 02.05.2026 15:53 2 Mayıs 2026 15:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.05.2026 15:58 2 Mayıs 2026 15:58
Okuma Okuma:  1 dakika

Halil Paşa’nın tabloları rekor fiyata satıldı: “Dört Mevsim”e 33 milyon TL

Uluslararası sanat piyasasında dikkat çeken satış, sanatçının üretimine yönelik ilgiyi yeniden görünür kıldı.

BİA Haber Merkezi

Halil Paşa, The Four Seasons, (Kaynak: Sothbey's)

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş döneminin önde gelen ressamlarından Halil Paşa’nın 1912 tarihli “Dört Mevsim” (The Four Seasons) adlı tablosu, Londra’daki Sotheby’s müzayedesinde 537 bin 600 sterline (yaklaşık 32 milyon 853 bin TL) alıcı buldu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, dört panelden oluşan esere müzayede öncesinde 200 bin ila 300 bin sterlin arasında değer biçilirken, eser beklentilerin oldukça üzerinde bir fiyata satıldı.

Uluslararası sanat piyasasında dikkat çeken satış, Halil Paşa’nın üretimine yönelik güncel ilgiyi yeniden görünür kıldı.

1857 doğumlu asker kökenli sanatçı, 1880’li yıllarda Paris’te dönemin önemli sanat kurumlarından École des Beaux-Arts’ta eğitim aldı. Işık, doğa ve renk ilişkisine odaklanan eserleriyle resim sanatında Batılılaşma sürecinin öncülerinden biri kabul edilir. Doğu ile Batı arasında kurduğu estetik köprü ve Osmanlı modernleşme sürecindeki rolü, sanat tarihindeki yerini belirginleştirir.
Halil Paşa, Pembeli Kadın Portresi, 1904, (Kaynak: Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyonu).

Tablonun erken dönem bir versiyonu, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nde sergilenen “Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı” başlıklı sergide yer alıyor.

23 Ağustos’a kadar Pera Müzesi’nde ziyaret edilebilecek olan sergi, sanatçının İstanbul, Paris ve Mısır arasında şekillenen üretim sürecini arşiv belgeleri ve farklı dönem çalışmalarla birlikte ele alıyor. (TY)

İstanbul
İstanbul
Halil Paşa müzayede Dört Mevsim ressam Pera Müzesi
ilgili haberler
Frida Kahlo’nun son otoportresi, ABD’de 34,9 milyon dolara satıldı
18 Kasım 2021
/haber/frida-kahlo-nun-son-otoportresi-abd-de-34-9-milyon-dolara-satildi-253516
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Frida Kahlo’nun son otoportresi, ABD’de 34,9 milyon dolara satıldı
18 Kasım 2021
/haber/frida-kahlo-nun-son-otoportresi-abd-de-34-9-milyon-dolara-satildi-253516
