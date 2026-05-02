Halil Paşa’nın tabloları rekor fiyata satıldı: “Dört Mevsim”e 33 milyon TL

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş döneminin önde gelen ressamlarından Halil Paşa’nın 1912 tarihli “Dört Mevsim” (The Four Seasons) adlı tablosu, Londra’daki Sotheby’s müzayedesinde 537 bin 600 sterline (yaklaşık 32 milyon 853 bin TL) alıcı buldu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, dört panelden oluşan esere müzayede öncesinde 200 bin ila 300 bin sterlin arasında değer biçilirken, eser beklentilerin oldukça üzerinde bir fiyata satıldı.

Uluslararası sanat piyasasında dikkat çeken satış, Halil Paşa’nın üretimine yönelik güncel ilgiyi yeniden görünür kıldı.

1857 doğumlu asker kökenli sanatçı, 1880’li yıllarda Paris’te dönemin önemli sanat kurumlarından École des Beaux-Arts’ta eğitim aldı. Işık, doğa ve renk ilişkisine odaklanan eserleriyle resim sanatında Batılılaşma sürecinin öncülerinden biri kabul edilir. Doğu ile Batı arasında kurduğu estetik köprü ve Osmanlı modernleşme sürecindeki rolü, sanat tarihindeki yerini belirginleştirir.

Halil Paşa, Pembeli Kadın Portresi, 1904, (Kaynak: Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyonu).

Tablonun erken dönem bir versiyonu, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nde sergilenen “Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı” başlıklı sergide yer alıyor.

23 Ağustos’a kadar Pera Müzesi’nde ziyaret edilebilecek olan sergi, sanatçının İstanbul, Paris ve Mısır arasında şekillenen üretim sürecini arşiv belgeleri ve farklı dönem çalışmalarla birlikte ele alıyor. (TY)