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YT: Yayın Tarihi: 05.06.2026 16:54 5 Haziran 2026 16:54
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.06.2026 16:57 5 Haziran 2026 16:57
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Güzelbahçe Belediyesi’nde Ayşe Akın başkanvekili seçildi

İkinci turda 14 oy kullanırken, bunların 11'inden Ayşe Akın, 3’ünden ise boş oy çıktı. Mevzuata göre 3’te 2 çoğunluk sağlandı. Böylelikle Ayşe Akın göreve gelmiş oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Güzelbahçe Belediyesi’nde Ayşe Akın başkanvekili seçildi
*Ayşe Akın

CHP'li Güzelbahçe Belediyesi Başkanı Mustafa Günay'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılması üzerine yapılan seçimde tek aday olarak giren Ayşe Akın belediye başkanvekilliğine seçildi. 

Güzelbahçe Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu’nda yapılan olağanüstü toplantıda CHP’li Ayşe Akın seçime tek aday olarak girdi. Seçimde 14 oy kullanıldı. Oyların 9’undan Ayşe Akın çıkarken 5’inden boş oy çıktı. Seçimin tamamlanması için 10 oya ihtiyaç varken, seçim ikinci turda devam etti.

İkinci turda 14 oy kullanırken, bunların 11'inden Ayşe Akın, 3’ünden ise boş oy çıktı. Mevzuata göre 3’te 2 çoğunluk sağlandı. Böylelikle Ayşe Akın göreve gelmiş oldu. 

Yeni başkanvekili seçilen Akın, “Öncelikle şahsıma vermiş olduğunuz katkılara teşekkür ederim. Adaylığım sorumluluk alma bilincidir. Başkanımızın yokluğunda halkçı belediyecilik anlayışını ve hizmet borcumuzu sürdüreceğiz. Adalet inancımızı yitirmeden bir dayanışma ile içinde olacağız. Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Hayatını Güzelbahçe’ye adamış belediye başkanımızın karşı karşıya kaldığı bu durumu üzüntü ile karşılıyoruz. Başkanımızın göreve yeniden geleceğine gönülden inanıyorum. Güzelbahçe’mize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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(EMK)

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