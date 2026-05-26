CHP'li Güzelbahçe Belediye başkanı tutuklandı

İzmir’de Güzelbahçe Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, CHP’li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile belediyenin imar müdürünün de aralarında bulunduğu en az 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Günay tutuklandı.

Ayrıca, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve Güzelbahçe Belediyesi İmar Müdürü Özgür Bayraktar tutuklandı. Diğer kşiler hakkında adli kontrol kararı verildi.

Günay'ı ve eşi Nermin Günay'ı yakın zaman önce oğullarını kaybetmişlerdi, beş yaşındaki torunlarına onlar bakıyordu.

Günay, eşi Nermin Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü Ö.B. ve zabıta memuru S.K. jandarma ekiplerince sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Belediye meclis üyesi G.G. ile bir inşaat firmasının yetkilisi olan eşi Ş.G'nin yurt dışında olduğu, haklarında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.

Jandarma ekipleri sabah saatlerinde belediye binasında arama yaptı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonun, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldüğü öğrenildi.

Gözaltına alınanlar sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Öte yandan jandarma ekiplerinin belediye binasındaki arama ve inceleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

