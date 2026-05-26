Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltında
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonun, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldüğü öğrenildi.
İzmir’de Güzelbahçe Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, CHP’li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile belediyenin imar müdürünün de aralarında bulunduğu en az 5 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Öte yandan jandarma ekiplerinin belediye binasındaki arama ve inceleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
