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Yayın Tarihi: 5 Temmuz 2025 15:33
 ~ Son Güncelleme: 5 Temmuz 2025 15:40
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DEM Parti'den CHP'li belediyelere operasyon tepkisi: Demokratik Türkiye’ye giden yolu tıkıyor

Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP’li üç belediye başkanının gözaltına alınmasını “seçilmiş iradeye saldırı” olarak nitelendirdi; gözaltıların toplumsal barışı zedelediğini vurgulayarak demokratik siyasetin önünün açılması çağrısında bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti'den CHP'li belediyelere operasyon tepkisi: Demokratik Türkiye’ye giden yolu tıkıyor
Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi (3 Mayıs 2024'teki görüşmeden)

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), CHP’li belediyelere düzenlenen operasyonları “seçilmiş iradeye yönelik saldırı” olarak nitelendirip sonlandırılması çağrısı yaptı.

Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yaptıkları açıklamada Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Tuncer Bakırhan şunları kaydetti:

"CHP’li Adana, Antalya ve Adıyaman Büyükşehir Belediye başkanlarına yönelik bu sabah gerçekleştirilen gözaltı operasyonları, halkın iradesine ve demokratik siyasetin temel ilkelerine yönelik kabul edilemez müdahalelerdir. Bu uygulamaları kınıyor ve reddediyorum. Yerel yönetimlere yönelik sürdürülen bu saldırı ve gözaltı dalgası, hukuksuzlukları derinleştirerek en büyük zararı toplumsal barış umuduna vermektedir. Türkiye’nin bugün ihtiyacı olan şey, artan baskı ve antidemokratik uygulamalar değil, aksine demokratikleşme adımlarının kararlılıkla atılmasıdır.

Gerçek toplumsal barış, ancak diyalogun güçlendirilmesi ve hukukun üstünlüğü ilkesinin her alanda egemen kılınmasıyla sağlanabilir. Barış ve demokratik toplumu inşa etme sürecinin bu hukuksuzluklarla tartışılır hale getirilmesi kabul edilemez. Bu hassas süreç, tüm toplumsal kesimlerin katılımı ve ortak akıl ile yürütülmelidir. Demokratik değerlerin korunması ve toplumsal barışın tesisi için, seçilmiş iradeye yönelik her türlü saldırının derhal son bulmasını talep ediyoruz."

Tülay Hatimoğulları da şunları söyledi:

"Seçilmişlere, Türkiye halklarına yapılan bu eziyetten vazgeçilmelidir. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Halkın sandıkta verdiği kararlara saygı gösterilmemesi, halkın iradesinin tanınmaması toplumda derin yarılmalara neden oldu/oluyor. Bu operasyonlar çözüm değil, demokratik Türkiye’ye giden yolu tıkamaktır. Bir kez daha demokratik siyasetin önünün açılması çağrısı yapıyoruz.”

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti CHP
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