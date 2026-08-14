Gökbilimciler ilk anları yakaladı: Bir yıldız ölürken ne olur?

Bir yıldızın ölümü çoğunlukla gökyüzünde haftalar veya aylar boyunca parlayan bir süpernova olarak görülüyor. Ancak gökbilimciler bu kez patlamanın çok daha erken bir aşamasını, yıldızın ölümünü haber veren ilk X-ışını parlamalarından birini yakaladı.

Einstein Probe uzay teleskobu, 21 Mart 2026'da EP260321a adı verilen kısa süreli bir X-ışını parlaması tespit etti. Sinyalin yaklaşık 500 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiden geldiğinin anlaşılması üzerine farklı ülkelerdeki teleskoplar bölgeyi izlemeye başladı. Takip gözlemleri, parlamanın daha sonra SN 2026gzf adı verilen bir süpernovanın başlangıcı olduğunu gösterdi.

Süpernova, bir yıldızın yaşamının sonunda meydana gelen çok güçlü patlamaya verilen ad. Büyük kütleli , bir yıldızın yaşamının sonunda meydana gelen çok güçlü patlamaya verilen ad. Büyük kütleli yıldızlar yakıtlarını tükettiğinde çekirdekleri çöker ve yıldızın dış katmanları uzaya savrulur. Bu patlamalar kısa süreliğine milyarlarca yıldız kadar parlak olabilir.

Yıldızın yüzeyine ulaşan şok

Araştırmacılara göre ilk X-ışını parlaması, gökbilimde “şok çıkışı” olarak adlandırılan olaydan kaynaklandı.

Büyük bir yıldızın çekirdeği çöktüğünde oluşan güçlü şok dalgası yıldızın dışına doğru ilerliyor. Bu dalga yıldızın yüzeyine ya da onu çevreleyen yoğun maddeye ulaştığında, kısa süreli ve çok güçlü bir X-ışını veya morötesi ışık parlaması ortaya çıkıyor.

Bir başka deyişle bu parıltı, süpernovanın henüz bütün parlaklığıyla ortaya çıkmasından önce gelen ilk işaretlerden biri.

Şok çıkışlarının birçok süpernovada meydana gelmesi bekleniyor. Ancak birkaç saniyeden birkaç saate kadar sürebildikleri için teleskopların tam doğru zamanda doğru yere bakması gerekiyor. Bu nedenle doğrudan gözlemleri oldukça nadir.

SN 2026gzf'yi özel kılan ise X-ışını şok çıkışının kesin biçimde tespit edildiği ilk geniş çizgili Tip Ic (Ic-BL) süpernova olması.

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Gama ışını patlaması bekleniyordu, gelmedi

Araştırmacıları şaşırtan asıl noktalardan biri patlamanın ardından yaşandı.

SN 2026gzf, “geniş çizgili Tip Ic” olarak sınıflandırılıyor. Bu tür süpernovalar, dışlarındaki hidrojen ve helyum katmanlarını büyük ölçüde kaybetmiş büyük yıldızların çekirdeklerinin çökmesiyle meydana geliyor. Bazıları, neredeyse ışık hızında hareket eden güçlü madde jetleri ve gama ışını patlamalarıyla birlikte görülüyor.

SN 2026gzf'nin özellikleri de gama ışını patlamalarıyla bağlantılı bazı enerjik süpernovalara benziyordu. Buna karşın hassas X-ışını ve radyo gözlemlerinde güçlü bir relativistik jet, gama ışını patlaması veya bunlardan beklenen artçı ışıma tespit edilmedi.

Araştırma ekibinden Brendan O'Connor ve çalışma arkadaşlarına göre olası açıklamalardan biri, yıldız çökerken zayıf bir jetin oluştuğu ancak bu jetin yıldızın dışına çıkmayı başaramadığı.

Araştırmacılar bu senaryoyu “boğulmuş jet” olarak tanımlıyor. Jet, yıldızın kendisi ya da yıldızın daha önce çevresine saçtığı yoğun madde tarafından durdurulmuş olabilir. Ancak ekip bunun henüz kesinleşmiş bir açıklama olmadığının altını çiziyor.

Fotoğraf: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA



Bu görüntüler, SN 2026gzf’nin Mart 2026’nın başından Nisan 2026’nın başına kadar nasıl değiştiğini gösteriyor. 25 Mart ve 3 Nisan 2026’da çekilen görüntülerde süpernovanın giderek parlaklaştığı görülüyor.

Yıldız ölmeden önce de sakin değildi

Gözlemler yalnızca patlamayı değil, yıldızın ölümünden önce çevresinde neler yaşandığını anlamaya da yardımcı oldu.

Jillian Rastinejad ve çalışma arkadaşlarının analizleri, patlayan yıldızın çevresinde daha önce dışarı atılmış madde bulunduğunu gösteriyor. Modeller, yıldızın yakınında yoğun bir madde bölgesiyle daha uzakta ikinci bir yapının bulunabileceğine işaret ediyor.

Bulgular, yıldızın ölümünden önce dış katmanlarını kaybettiği ve çevresine önemli miktarda madde saçtığı hareketli bir son dönem geçirdiğini düşündürüyor.

Araştırmacılar gözlemlerin, hidrojen ve helyum katmanlarını kaybetmiş Wolf-Rayet benzeri bir yıldız senaryosuyla uyumlu olduğunu belirtiyor.

“Yeni bir yıldız ölümü” mü?

Gözlem, yıldızların şimdiye kadar bilinmeyen tamamen yeni bir şekilde öldüğünün kanıtlandığı anlamına gelmiyor.

İki araştırmanın ortaya koyduğu daha temkinli sonuç şu: Dış katmanlarını kaybetmiş büyük yıldızlar birbirine benzeyen süpernovalar üretseler bile, çöküş sırasında meydana gelen jetler, X-ışını parlamaları ve yıldızı çevreleyen madde bakımından önemli farklılıklar gösterebiliyor.

SN 2026gzf de güçlü ve enerjik bir süpernova olmasına rağmen benzer patlamalarda görülebilen gama ışını patlamasını üretmedi. O'Connor ve ekibine göre bu durum, büyük yıldızların yaşamlarının sonuna geldiklerinde geçirdikleri fiziksel süreçlerin düşünülenden daha çeşitli olabileceğine işaret ediyor.

Şok çıkışının patlamanın başlangıç zamanını çok hassas biçimde belirlemesi de bilim insanlarına önemli bir fırsat sunuyor: Bir yıldızın yalnızca nasıl öldüğünü değil, ölmeden hemen önce nasıl yaşadığını da incelemek.

Kaynaklar: O'Connor ve ark., The Astrophysical Journal Letters; Rastinejad ve ark., The Astrophysical Journal Letters; Universe Today.

(NÖ)