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YT: Yayın Tarihi: 04.07.2026 15:29 4 Temmuz 2026 15:29
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.07.2026 15:39 4 Temmuz 2026 15:39
Okuma Okuma:  2 dakika

Gençlere ilk konut desteği için Ali Bozan’dan Meclis’e kanun teklifi

Bozan, devlet destekli alınan konutların beş yıl boyunca satılamayacağını veya ticari amaçla devredilemeyeceğini de belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gençlere ilk konut desteği için Ali Bozan’dan Meclis’e kanun teklifi
Fotoğraf: Canva

*DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, 18-35 yaş arası gençlere devlet destekli konut finansmanı sağlayan bir kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

*Teklif, ilk kez ev sahibi olacaklara konut bedelinin yüzde 90'ına kadar kredi, 20 yıla kadar ödeme vadesi ve Hazine tarafından kısmi faiz desteği öngörüyor. Başvuru şartları arasında TC vatandaşı olmak, son beş yılda konut sahibi olmamak ve düzenli gelire sahip bulunmak yer alıyor. 

*Destekle alınan konutlar beş yıl boyunca satılamayacak veya ticari amaçla devredilmeyecek. Bozan, yüksek konut fiyatları ve kredi faizleri nedeniyle gençlerin ev sahibi olmasının zorlaştığını belirterek, teklifin barınma hakkına erişimi kolaylaştırmayı, kira yükünü azaltmayı ve sosyal devlet ilkesini güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, ilk kez ev sahibi olacak 18-35 yaş aralığındaki gençlere devlet destekli konut finansmanı sağlanmasını öngören bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğunu söyledi. Bozan, teklifin gençlerin konuta erişimini kolaylaştırmayı amaçladığını belirterek, uzun vadeli ve düşük maliyetli bir finansman modeli önerdiklerini ifade etti.

Bozan, hazırlanan düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, son yıllarda konut fiyatlarındaki hızlı artış, yüksek kredi faizleri ve yükselen peşinat koşulları nedeniyle gençlerin ev sahibi olmasının giderek zorlaştığını dile getirdi. Düzenli gelire sahip olmalarına rağmen yeterli birikim yapamayan gençlerin barınma sorunu yaşadığını vurgulayan Bozan, bu durumun kira yükünü artırdığını ve ekonomik bağımsızlığı geciktirdiğini söyledi.

Teklifte yer alan düzenlemelere göre, ilk kez konut sahibi olacak gençlere konut bedelinin yüzde 90’ına kadar kredi imkânı sağlanması, ödeme vadesinin 20 yıla kadar uzatılması ve faiz ya da kâr payının bir kısmının Hazine tarafından karşılanması öngörülüyor. Ayrıca uygun şartların oluşması halinde ilk üç yıl için anapara ödemesiz dönem uygulanabileceği de ifade ediliyor.

Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, son beş yıl içinde konut sahibi olmamış olmak, düzenli ve belgelenebilir gelire sahip bulunmak ve satın alınacak konutu ikamet amacıyla kullanmayı taahhüt etmek gibi kriterler yer alıyor.

Bozan, devlet destekli alınan konutların beş yıl boyunca satılamayacağını veya ticari amaçla devredilemeyeceğini de belirtti. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişilerden sağlanan desteklerin yasal faiziyle birlikte geri alınacağını ifade etti.

Teklifin gerekçesinde ise düzenlemenin gençlerin barınma hakkına erişimini kolaylaştırmayı, kira yükünü azaltmayı ve sosyal devlet ilkesini güçlendirmeyi hedeflediği vurgulandı.

(EMK)

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İstanbul
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