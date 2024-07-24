AKP milletvekilleri kürsüde konuşan DEM Parti milletvekili Ali Bozan'a topluca saldırdı

TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti'nin grup önerisi görüşüldüğü sırada söz alan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan,TÜİK'in enflasyon hesaplamalarının işçilerin ve dar gelirlilerin ceplerinden yapılan bir hırsızlığa dönüştüğünü ileri sürdü.

Bozan: "AKP hırsızlık yapıyor" AKP TÜİK eliyle her ay işçinin, memurun, emeklinin cebinden düzenli bir şekilde çalıyor. Ama bu cebinden maaşı çalınan işçinin, emekçinin, emeklinin sesi maalesef duyulmuyor. Ben de buradan o cebinden ücreti, maaşı çalınan yurttaşların adına bağırmak istiyorum: Hırsız var, hırsız var, hırsız var! AKP hırsızlık yapıyor, AKP hırsızlık yapıyor, AKP hırsızlık yapıyor!

AKP'lilerin toplu saldırısı

Bozan suçlamalarını sürdürüken AKP sıralarından DEM Partili milletvekiline kişisel hakaretler yöneldi. Bozan'a "terbiyesiz" diye bağırarak kürsüye yürüyen AKP'lilere Bozan, "Kendinizi ifade etmekten acizsiniz, ancak hakaret ediyorsunuz, ağzınız pislik kokuyor" diye karşılık verdi.

Tartışmanın saldırıya dönüşmesi üzerine oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurul'a 15 dakika ara verdi.

Aradan sonra, Ali Bozan'ın etrafını saran AKP'li milletvekillerinden Selami Altınok, Halil Eldemir ve Adil Karaismailoğlu, DEM Parti milletvekiline saldırarak yere devirip, tekmelediler, Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Bozan'a tokat ve yumrukla saldırdı. CHP'li milletvekilleri araya girerek şiddeti sonlandırmak için çaba gösterdi.

Genel Kurul salonundan kulise çıkarılmaya çalışılan Ali Bozan'a arkadan yetişen AKP'li milletvekillerinin saldırısı lince dönüşürken Başkan Vekili Bozdağ, Genel Kurul'a 40 dakika ara verdi.

Temelli: "Söz, üslup doğru

olmasa da saldırganlıkla sonlanmaz"

Aranın ardından oturumun açılmasıyla ilk sözü alan DEM Parti TBMM Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, "Bu Mecliste sürekli olarak şiddet yoluyla bir şeyleri yapabilme, sayısal çoğunluğa dayalı olarak bir şeyleri yapabilme aklından, anlayışından kendimizi kurtarmalıyız. Söz, üslup doğru olmasa da muhakkak kürsüden yanıt verilebilir; muhakkak o sözün, üslubun düzeltilmesinin bir yolu vardır ama bu saldırganlıkla, anlayışla sonlanmaz" dedi.

Temelli, "biraz önceki konuşmalarda hakaret olarak dile getirilen şeylerin karşılıklı olarak geliştiği konusunda [herkesin] hemfikir" olduğunu söyledi. "Tamam, karşılıklı gelişti ama sonrasında yaşadığımız sahne kabul edilebilir değildi." diye ekledi.

Leyla Şahin Usta:

"Bu şiddet görüntülerinin

tekrar olmaması temennisiyle..."

Temelli'den sonra söz alan AKP Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta da "hepimizin talebi temiz dil" dedi.

"Temiz dille beraber bu sorunların yaşanmayacağını çok iyi biliyoruz. [...] kürsüdeki hatibin sorumluluğunu hiç kimsenin unutmaması lazım. Biz milletvekillerimizin bu konudaki hassasiyetlerini biliyoruz ancak sürekli sürekli aynı şeyleri işitip, hakaret edip buna da karşılık verilmesinin Meclisin bir teamülü olarak yaşandığını da görüyoruz ama buna rağmen üstüne çıkıp tekrar aşırı bir hakarete gitmek de doğru değil." diyerek kendi grubu adına özeleştiri yaptı.

Usta, "O yüzden, öncelikle, kürsüde konuşan herkesin hakaret dilinden, küfürden, bu üsluptan vazgeçmesi noktasında kararlı bir tutum görmek istiyoruz çünkü bu hatip her çıktığında aynı tavırla ve aynı üslupla konuştu. O yüzden, bunun tekrar etmemesi temennisiyle, bu şiddet görüntülerinin de tekrar olmaması temennisiyle Meclisin gündemine dönmesini ve çalışmalarımıza başlamasını canıgönülden arzu ediyoruz. Umarım aynı görüntüler tekrar yaşanmaz." dedi.

Tutanaklar ne diyor? DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın kürsüdeki konuşması sırasında AKP'li milletvekillerinin sataşmayla başlayan, ardından linçe dönüşen saldırıları TBMM tutanaklarına şöyle yansıdı: Başkan- Diğer söz talebi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Ali Bozan’a ait. Sayın Bozan, buyurun. (DEM PARTİ sıralarından alkışlar) DEM PARTİ GRUBU ADINA ALİ BOZAN (Mersin) - Sayın Başkan değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Hem önergenin konusu vergi hem bugün Meclisin gündemi vergi. Yine, AKP iktidarı büyük bir başarıya imza atıyor. En son bu kürsüye çıktığımda özellikle AKP sıralarını yaptıklarından dolayı alkışlamıştım ama bu sefer heveslenmeyin, alkışlamayacağım sizi çünkü anlatsak, izah etsek, tane tane anlatsak, alkışlasak, “Yuh!” çeksek de anlamıyorsunuz, bir noktaya geldiğinde de maalesef utanmıyorsunuz. Değerli milletvekilleri, konumuz vergi ama zengine değil yoksula, emekçiye, emekliye yüklediğiniz -pardon diyelim- cebinden çaldığınız vergiler. Düşünün, siz maaşınızı çeken bir emekçisiniz, gittiniz bankaya, maaşınızı çektiniz -işçi olabilirsiniz, emekli olabilirsiniz veya memur olabilirsiniz- o esnada arkadan biri geldi, cebinizden maaşınızı çaldı, çok büyük bir kısmını çaldı, cebinize baktınız, çok az bir para kalmış. Böyle bir durum yaşarsanız ne yaparsınız? Önce bağırırsınız, “Hırsız var, hırsız var, hırsız var.” dersiniz, sonra, gidersiniz polise ve şikâyetçi olursunuz, sonra, bu hırsızı dava edersiniz. Benim az önce anlattığım olayı TÜİK sayesinde AKP her ay düzenli bir şekilde yapıyor. AKP TÜİK eliyle her ay işçinin, memurun, emeklinin cebinden düzenli bir şekilde çalıyor. Ama bu cebinden maaşı çalınan işçinin, emekçinin, emeklinin sesi maalesef duyulmuyor. Ben de buradan o cebinden ücreti, maaşı çalınan yurttaşların adına bağırmak istiyorum: Hırsız var, hırsız var, hırsız var! AKP hırsızlık yapıyor, AKP hırsızlık yapıyor, AKP hırsızlık yapıyor! (AK PARTİ sıralarından gürültüler) KADEM METE (Muğla) – Terbiyesizlik yapma! ORHAN ATEŞ (Bayburt) – Terbiyesizlik yapma! ALİ BOZAN (Devam) – Terbiyesiz de sizsiniz, ahlaksız da sizsiniz. EYYÜP KADİR İNAN (İzmir) – Terbiyesiz! Ahlaksızlık yapma, terbiyesizlik yapma! ALİ BOZAN (Devam) – Ya, çıkın, çıkın, bir defa çıkın; ben diyorum ki hırsızsınız; gelin buraya, deyin ki: “Biz hırsız değiliz.” Gelin. EYYÜP KADİR İNAN (İzmir) – Aynaya bak sen, aynaya bak sen! Git ağzını yıka! ALİ BOZAN (Devam) – Ben diyorum ki TÜİK eliyle her ay hırsızlık yapıyorsunuz. EYYÜP KADİR İNAN (İzmir) – Oraya çıktın diye… Terbiyeni takın! ALİ BOZAN (Devam) – Gelin, kendinizi ifade edin. Kendinizi ifade etmekten acizsiniz, kendinizi ifade etmekten aciz olduğunuz için ancak hakaret ediyorsunuz, ağzınız pislik kokuyor o yüzden. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Ben diyorum ki… BAŞKAN – Sayın Hatip, Sayın Hatip… EYYÜP KADİR İNAN (İzmir) – Haddini bil! Sen ağzına bak, ağzına bak! ALİ BOZAN (Devam) – Ben diyorum ki TÜİK eliyle hırsızlık yapıyorsunuz. Gelin ya, gelin, deyin, gelin, gelin, milletin kürsüsüne gelin, kendinize güveniyorsanız gelin buraya, deyin ki: Biz hırsız değiliz, AKP iktidarı hırsız değildir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) EYYÜP KADİR İNAN (İzmir) – Terbiyesiz! Ağzını topla bak! ALİ BOZAN (Devam) – İki yıldır, size bağlı olan TÜİK neden verileri açıklamıyor? Gelin, TÜİK verilerini açıklayın o zaman. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) EYYÜP KADİR İNAN (İzmir) – İn oradan, in, in! Terbiyesiz! ALİ BOZAN (Devam) – Terbiyesiz de sensin, ahlaksız da sensin! YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – İn oradan, in! (AK PARTİ milletvekillerinin kürsüye doğru yürümeleri, gürültüler; kürsü önünde toplanmalar) BAŞKAN – Sayın milletvekilleri… ALİ BOZAN (Devam) – İşte bu yüzden, işte bu yüzden… Konuşacak yüzünüz yok. BAŞKAN – Sayın Bozan… ALİ BOZAN (Devam) – Hadi, varsa yüreğiniz gelin… EYYÜP KADİR İNAN (İzmir) – Sen git, kendi ağızını yıka önce, ahlaksız! ALİ BOZAN (Devam) – Gelin, TÜİK size bağlı değil mi? EYYÜP KADİR İNAN (İzmir) – Hadi in babacığım ya, hadi in ya! KADEM METE (Muğla) – Terbiyesiz! İn oradan! EYYÜP KADİR İNAN (İzmir) – Ağzını yıka sen! KADEM METE (Muğla) - Hadi oradan! Hadi oradan! (AK PARTİ sıralarından gürültüler) ALİ BOZAN (Devamla) – Konuşacak sözünüz yok, verecek cevabınız yok, hadi varsa… BAŞKAN – Sayın Bozan… ALİ ŞAHİN (Gaziantep) – Konuşmacıyı temiz bir dile davet eder misiniz? ALİ BOZAN (Devamla) – Başkan, bu mudur, temiz dil bu mudur? BAŞKAN - Sayın Bozan, bir dakika… KADEM METE (Muğla) – Özür dilesin. Kime “hırsız” diyorsun sen! SELAMİ ALTINOK (Erzurum) – Şerefsizsiniz, hırsızsınız, teröristsiniz, alçaksınız! (AK PARTİ sıralarından gürültüler) ALİ BOZAN (Devamla) – Yok terbiyesiz de sensin, ahlaksız da sensin! ALİ ŞAHİN (Gaziantep) – Temiz bir dile davet ediyorum. SELAMİ ALTINOK (Erzurum) – Söylüyorum buradan: Alçak da sizsiniz, şerefsiz de sizsiniz, hırsız da sizsiniz, terörist de sizsiniz. BAŞKAN - Değerli milletvekilleri… Sayın Bozan… Birleşime on beş dakika ara veriyorum.

(AEK)