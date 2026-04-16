Gemlik Yürüyüşü’ne çağrılar sürüyor: Özgürlüğü birlikte örelim

Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinên Azad-TJA) "Kadın zamanı, özgürlük ve özgür Önderlikle buluşma zamanıdır" şiarıyla 19 Nisan’da Gemlik Yürüyüşü düzenleyecek. Yürüyüş, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğünün sağlanması amacıyla yapılacak.

Yüzlerce kadının Gemlik’te buluşmasının hedeflendiği yürüyüş için İstanbul’dan 6 otobüsün kaldırılması planlanıyor. TJA’lı Hatice Başkale, Dicle Aşı ve DEM Parti İstanbul Kadın Meclisi Sözcüsü Kamile Kandal, yürüyüşe çağrı yaptı.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, Hatice Başkale, "Bu yürüyüşün temel amacı ve hedefi önder Apo’nun fiziki özgürlüğüdür" dedi ve yürüyüş çalışmaları kapsamında kadın ve gençlerle görüştüklerini, aileler ve halk buluşmaları düzenlediklerini söyledi.

İstanbul'dan 6 araç çıkacak

Başkale, İstanbul’dan 6 aracın 19 Nisan saat 08.00’de İstanbul’dan Gemlik’e doğru yola çıkacağını duyurdu.

Tüm halk ve kesimlere çağrı yapan Hatice Başkale, "Gemlik’te Önder Apo’nun fiziki özgürlüğünü, talebimizi, sesimizi ve duruşumuzu yüksek sesle haykıracağız. Eğer Kürt halkının önderi özgür olmazsa kadın da toplum da ve halk da özgür olamaz" ifadelerini kullandı.

"Öcalan aktör olarak yer almalı"

Kamile Kandal da Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında Abdullah Öcalan’ın statüsünün kabul edilerek fiziki özgürlüğünün sağlanması gerektiğini belirtti. Kandal, "Sayın Öcalan’ın, bir aktör ve taraf olarak hukuken tanınması sürece katkı sunacaktır. Demokratik siyasete katılımda Sayın Öcalan'ın siyasi bir aktör olarak yer alması gerekiyor" dedi.

Kamile Kandal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Öcalan'ın kadın bakış açısı ve kadın özgürlük mücadelesine ne kadar katkısı olduğunu biliyoruz. Bu anlamda fiziki özgürlüğüne kavuşturulması, siyasilerle, gazeteci ve medya basından önemli yazarlarla buluşması bu sürece ilerlemesinde büyük katkısı olacak. PKK'nin silah bırakmasının sürece olumlu etki ettiği kadar, devletin de yasal adımları atması sürecin ilerlemesi açısından dönüm noktası olacaktır. Sürecin olumlu geçmesini demokrasinin ilerlemesi açısından önemli buluyoruz. Sürecin demokratik siyasette ve kadın mücadelesinde bir katkı bulunması için Gemlik Yürüyüşü’nü gerçekleştireceğiz. Bütün kadınları bu anlamda yürüyüşe davet ediyoruz. Bu yolculuk bizim için tarihi bir yürüyüş olacak."

Kadınlara çağrı

Yürüyüşün kendileri için anlamlı olduğunu ve Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü talebi nedeniyle gerçekleştirdiklerini dile getiren Dicle Aşı da, kadınları Gemlik Yürüyüşü’ne katılmaya çağırdı.

(AB)