Gazeteci Nedim Oruç hakkında tahliye kararı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde haber takip ederken gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ajansa Welat muhabiri Nedim Oruç ile aynı dönemde Rojava protestoları katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 8’i çocuk 19 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Şırnak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Nedim Oruç ile diğer tutuklu 19 kişi hazır edildi. Duruşmayı Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri izledi.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, kimlik tespiti ile başlayan duruşmada Oruç, Ajansa Welat muhabiri olduğunu, gazetecilik faaliyeti kapsamında gözaltına alındığını belirtti. Gözaltına alındığında polislerin kendisine hakaret ettiğini söyleyen Oruç, gazeteci olduğunu belirtmesine rağmen polislerin kendisinden uzaklaşmasını istediğini, uzaklaştığı sırada ise gözaltına alındığını ifade etti.

"Olaya katılmış gibi gösterildim"

Oruç, savunmasının devamında olay yerinde mesleğini icra ettiğini, bunun da çektiği görüntülerle sabit olduğunu, ancak polisin hazırladığı fezlekede bu durumun dikkate alınmadığını ve kendisinin olaya katılmış gibi gösterilmesini kabul etmediğini belirtti.

Mahkeme heyetinin sosyal medya hesabındaki paylaşımlarını sorması üzerine Oruç, bir gazeteci olarak farklı kaynaklardan haberleri paylaştığını söyledi. Yaptığı haberleri sosyal medyada dolaşıma sokmanın doğal olduğunu belirten Oruç, bunun bir suç unsuru olarak gösterilemeyeceğini ifade etti.

Savcı tutukluluğunun devamını istedi

Savunmaların ardından mütalaasını sunan iddia makamı, Mehmet Sait Malkaç ve Umut Boz’un tahliyesine, diğerlerinin tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

"Gazetecilik faaliyetleri kapsamında"

Oruç’un avukatı Resul Temur, Oruç’un gazeteci olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Mahkeme heyeti tarafından Channel 8’deki paylaşımlar sorulmuştur. Söz konusu görüntüler, Süleymaniye’de PKK’nin geri çekilme çağrısına ilişkin yapılan davet kapsamında gerçekleştirilen bir haber takibine aittir. Bu davete çok sayıda gazeteci çağrılmış olup, müvekkilim Nedim Oruç da bu gazetecilerden biridir. Dosyaya giren Channel 8 görüntüleri tamamen bu haber çalışmasının ürünüdür. Aynı haber Ajansa Welat’ta da yayımlanmıştır. Müvekkilimin tüm faaliyetleri gazetecilik faaliyeti kapsamında olup, herhangi bir suç unsuru içermemektedir."

19 kişi tahliye edildi

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlandığını belirterek, savunma makamının taleplerini değerlendirmeye aldı. Heyet, gazeteci Oruç ile birlikte 19 kişinin tahliyesini karar verdi.

Bir sonraki duruşma 25 Haziran’da görülecek.

(AB)