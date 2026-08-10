Gazeteci Lindsey Snell, kendisini kaçıran Nusra mensubunu teşhis etti: Suriye’nin Washington maslahatgüzarı

ABD'li gazeteci ve belgeselci Lindsey Snell, Suriye'nin Washington Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Muhammed el-Kanatri'yi, 2016'da Suriye'de Nusra Cephesi tarafından alıkonulmasında rol almakla suçladı.

Snell, 28 Temmuz 2026'da X hesabında yayımladığı videoda, 2016'da Halep kırsalında röportaj yaptığı maskeli bir Nusra Cephesi mensubunun Kanatri olduğunu söyledi.

My interview with the Syrian chargé d'affaires to the US back when he was a member of Jabhat al-Nusra. pic.twitter.com/g0NSaH1WUp — Lindsey Snell (@LindseySnell) July 28, 2026

Videoda, yüzü kapalı kişi Nusra Cephesi bayrağının önünde örgütün Suriye'nin geleceğine ilişkin görüşlerini anlatıyor. Snell, arşiv görüntülerindeki kişinin kimliğini gözleri, sesi, aksanı ve konuşma biçimi üzerinden Kanatri olarak teşhis ettiğini belirtti.

Snell ayrıca Kanatri'yi yalnızca röportajdan tanımadığını, alıkonulduğu dönemin ilk günlerinde de birkaç kez gördüğünü söyledi. Snell, Kanatri'nin kendisini Nusra'nın kontrolündeki askeri noktalar ve hastanelere yönlendirdiğini ve kaçırıldıktan sonraki ilk günlerde karşısına çıktığını anlattı.

“Esaretimin ilk günlerinde birkaç kez gördüm”

Snell, Temmuz 2016'da Rusya'nın ve dönemin Suriye hükümetine bağlı hava kuvvetlerinin saldırılarını görüntülemek üzere Halep ve İdlib kırsalında çalışıyordu.

Bölgede faaliyet gösteren bir muhalif grupla hareket eden Snell, Nusra Cephesi'nin kontrolündeki bölgelerde çekim yapmak için önceden izin aldı. Buna rağmen kaldığı evden kaçırılarak yaklaşık iki hafta boyunca alıkonuldu.

Snell, yayımladığı son videoda Kanatri için, “Esaretimin ilk günlerinde Muhammed'i birkaç kez gördüm” dedi. Anlatımına göre Kanatri, son karşılaşmalarından birinde kendisini tutan kişilere bodrumdaki hücreye götürülmesi talimatını verdi.

Snell daha sonra tutulduğu yerden kaçmayı başardı. 2016'daki anlatımında kaçışına motosikletli bir Suriyelinin yardım ettiğini söylemişti.

Türkiye'de iki ay hapis tutuldu

Snell, Suriye'den çıktıktan sonra Ağustos 2016'da Hatay'da Türkiye güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Türkiye makamları gazeteciyi “askeri yasak bölgeyi ihlal etmek” ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçmekle suçladı.

İki aylık tutukluluğun ardından 12 Ekim 2016'da serbest bırakıldı. Daha sonra da ABD'ye döndü.

Snell, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Kafkasya'daki çatışmaları takip eden serbest video gazetecisi ve belgeselci. Suriye'deki savaşı 2014'ten itibaren takip eden Snell'in VICE, MSNBC ve ABC News dahil çeşitli yayın kuruluşları için çalışmaları yayımlandı.

Kanatri halen Washington'da maslahatgüzar

Muhammed Kanatri, Ocak 2026 sonunda Suriye'nin Washington Büyükelçiliği'nde maslahatgüzar olarak görevlendirildi.

Kanatri daha önce Suriye Dışişleri Bakanlığı’nda ABD Dairesi'nde müdür yardımcılığı yaptı.

Snell'in suçlamalarının ardından Kanatri, Suriye'nin Washington Büyükelçiliği ya da mevcut Suriye Hükümeti kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı.

Nusra'dan HTŞ'ye

Nusra Cephesi, Suriye savaşında El Kaide'nin Suriye kolu olarak faaliyet gösterdi. Örgüt 2016'da El Kaide'yle bağlarını kestiğini açıkladı ve adını Fetih el-Şam Cephesi olarak değiştirdi.

2017 başında Fetih el-Şam ile başka silahlı grupların birleşmesi sonucunda Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) kuruldu. Suriye'nin mevcut Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Nusra Cephesi ve daha sonra HTŞ'nin liderliğini yaparken “Ebu Muhammed el-Culani” adıyla biliniyordu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin IŞİD ve El Kaide Yaptırım Komitesi, 27 Şubat 2026'da “Nusra Cephesi” kaydını yaptırım listesinden çıkardı. BM kaydında HTŞ, Fetih el-Şam ve Nusra'nın kullandığı diğer adlar aynı yaptırım kaydının alternatif isimleri arasında yer alıyordu. Böylece örgüte ilişkin BM kapsamındaki mal varlığı dondurma, seyahat yasağı ve silah ambargosu sona erdi.

PEKER'İN İDDİALARI, BİDEN'IN AÇIKLAMALARI Nusra Cephesi'nin kısa tarihi ve iddialar

Dünden Bugüne El Nusra

(HA)